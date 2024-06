Mbappé no se entrena con Francia antes de medirse a Canadá

Kylian Mbappé no se ejercitó con Francia antes del último partido de preparación para la Eurocopa, contra Canadá. El delantero del Real Madrid se ejercitó al margen de sus compañeros y no llegó a saltar al césped del Matmut-Atlantique de Burdeos, antes del último amistoso que disputará la subcampeona del mundo. Didier Deschamps en rueda de prensa no desveló nada acerca de su estado físico, pero sí que se refirió al partido en el que debutarán en el campeonato continental, contra Austria, y afirmó que cuenta con el astro galo en ataque.

La selección de Francia pondrá fin a su preparación para una Eurocopa 2024 en la que son la favorita para hacerse con el título. No es para menos, puesto que cuentan con futbolistas de la talla de Mbappé, Griezmann, Kanté, Camavinga, Dembélé o Koundé. La última prueba, antes de su estreno en Alemania, será ante Canadá, en un amistoso que se jugará en Burdeos.

En ese encuentro todo apunta a que no estará Kylian Mbappé. El todavía jugador del PSG, pero que jugará las próximas cinco temporadas en el Real Madrid, no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y todo hace indicar que Deschamps no arriesgará. El futbolista se ha quedado tratándose en el interior de las instalaciones del estadio, aunque aparentemente no sufre ninguna lesión o molestia que comprometa su debut en la Euro.

Mbappé viene de ser el principal protagonista en el 3-0 de Francia a Luxemburgo del pasado miércoles, con dos asistencias y un gol. El delantero brilló en el que fue su primer partido tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid a partir del 1 de julio. Precisamente, el nuevo miembro de la galaxia blanca reconoció no haber estado a su mejor versión este curso, pero prometió mejorar de cara a la Eurocopa.

Francia, sin Mbappé

Por lo que se vio ante Luxemburgo, lo hizo, puesto que sobresalió interviniendo en todos los goles de su equipo. Asistió en los dos primeros goles a Kolo Muani y a Clauss, mientras que puso la firma al último gol del encuentro en el tramo final, a pase de Barcola. En un jugadón del extremo del PSG, tocó sutilmente para su compañero que, cayéndose al suelo, puso el 3-0 mandando al palo corto su disparo forzado.

Sin embargo, de cara al duelo ante Canadá, no entrenó. El jugador se ejercitó en solitario y en el interior de las instalaciones antes de disputar el último amistoso, puesto que la selección francesa debutará el próximo lunes 17 de junio, ante Austria. Será en Dusseldorf donde se produzca la puesta de largo del equipo de Deschamps, en una Eurocopa en la que son uno de los grandes aspirantes.

Precisamente, el seleccionador habló antes del entrenamiento previo al partido, cuando aún se desconocía que Mbappé no estaría con el resto del grupo sobre el césped. Por tanto, se obviaron preguntas sobre su estado físico, pero no parece que sea nada preocupante, a tenor de las palabras del técnico sobre el estreno ante los austriacos, puesto que señaló que cuenta con él como titular para el duelo.