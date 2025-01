Mbappé manda un aviso tras su primer hat-trick con el Real Madrid: «Hambre de más»

Kylian Mbappé lo ha dejado claro: «La adaptación se acabó y me siento muy bien». El delantero francés ya sonríe con la camiseta del Real Madrid y este sábado firmó su primer hat-trick como madridista. Sus tres goles contra el Valladolid dejan claro que se encuentra en su mejor momento de forma desde que aterrizó en la capital de España. Pero esto no ha saciado ni mucho menos el hambre de un pitbull como él, y así se lo hizo saber a sus seguidores en redes sociales.

El gran protagonista en el José Zorrilla colgó un mensaje en su perfil oficial de Instagram dejando claro que va a por todas esta temporada. Mbappé se ha convertido en la principal referencia ofensiva del Real Madrid en los últimos partidos, junto a Vinicius Jr. Tanto es así que el 7 se ha metido de lleno en la lucha por el pichichi de la Liga gracias a su primer hat-trick con el Real Madrid.

Kylian se ha situado con 15 dianas en la clasificación, a uno de Robert Lewandowski (16) que todavía tiene que jugar su partido de esta jornada. El mejor jugador del mundo está de vuelta. Mbappé vuelve a ser ese futbolista determinante y demoledor que era en el Paris Saint Germain, y que le ha llevado a vestir la camiseta del 15 veces campeón de Europa. Como él mismo dijo en sus redes sociales, tiene «hambre de más».

Mbappé quiere títulos

El pichichi es un objetivo que le ilusiona, pero eso es algo que ya ha conseguido varias veces en su carrera, y le ilusiona más aún ganar títulos con esta camiseta. Así lo reconoció el propio futbolista, balón en mano, a los micrófonos de Real Madrid TV al acabar el encuentro ante el Valladolid en Pucela. «Quiero más, si soy pichichi muy bien, lo he hecho muchas veces en mi carrera, pero quiero ganar títulos y la Liga, que es lo más importante para mí», señaló el crack del Real Madrid al acabar el encuentro.

Un jugador de su nivel no se conforma con marcar un hat-trick o ganar el trofeo al máximo goleador de todas las competiciones, sino que quiere títulos. Para eso ha venido al equipo más exitoso del Viejo Continente, para ganar cosas importantes con esta camiseta. La Champions es su gran ilusión, pero la Liga y la Copa también son relevantes. Por su cabeza no pasa otro objetivo que no sea ir a por todos los títulos.