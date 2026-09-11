Mbappé: «Un jugador que marca goles nunca será un problema en un equipo»

Kylian Mbappé ha hablado en Francia. El delantero, que lleva cinco goles en cinco partidos, respondió a sus críticas de no ser un delantero que no contribuye en labores colectivas como defender. Un debate en el que ha querido salir públicamente para destacar la importancia de sus goles y su incredulidad ante los que señalan que su presencia en el campo perjudica al nivel del equipo.

En el Real Madrid ha caído de pie para José Mourinho. El entrenador portugués alucina con su rendimiento y liderazgo en el ataque, pero aún existe cierto runrún por no ser tan sacrificado en defensa. Una reprimenda que no entiende: «No es normal que me critique por mis esfuerzos en defensa. Pero ya me he acostumbrado a vivir con la excelencia durante muchos años. Todo el mundo sabe desde hace tiempo lo que sé hacer. Es algo humano fijarse en lo que uno no hace. Cuando alguien lleva diez años haciéndolo, ya no se mira lo que uno hace. Pero no es algo que me tome como algo personal», respondió.

Un discurso en el que también le señalan por cómo afecta ello al nivel del equipo. Incluso algunos destacan que, con Mbappé jugando, el equipo empeora: «Eso tiene aún menos sentido. Si no marco, me van a preguntar por qué no marco. Aprendí que, cuando eres futbolista, en cada partido hay muchos entrenadores y no todos están contentos. Cada uno tiene su punto de vista. Creo que el objetivo del fútbol es marcar goles, uno más que el rival. Un jugador que marca goles nunca será un problema en un equipo. Nunca he visto un equipo ganar títulos marcando cero goles», señaló.

Después de un último año sin títulos en el Real Madrid, a Mbappé no le desmotiva la presión ni las críticas: «Creo que tengo una relación equilibrada. Existe la crítica constructiva y luego la que es un poco más absurda. No es algo que me asuste cuando tengo que decidir algo. No pienso que vayan a criticarme. Yo siempre voy de frente», zanjó en una entrevista para L’Equipe.

También habló sobre las posibilidades de ganar el Balón de Oro a raíz de sus declaraciones en la previa de Champions contra el Inter: «Me votaría a mí mismo. Tengo la idea de que este año puedo ganarlo. Es un objetivo que tengo a corto plazo y tengo argumentos. Nadie lo ha ganado con una opinión unánime, pero me siento legítimo para ganarlo».