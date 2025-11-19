Mastantuono se sincera: «Hoy es mejor Lamine Yamal, pero acabo de llegar al Real Madrid»

Franco Mastantuono ha tenido un comienzo complicado en el Real Madrid. Desembarcado como una de las apuestas del club este verano, el argentino cayó en gracia para un Xabi Alonso que le dio la titularidad desde un primer momento. Sin embargo, el extremo apenas suma un gol y una asistencia en doce partidos.

Eso, sumado a la pubalgia que arrastra desde principios de noviembre, hace que su primer año en Chamartín se antoje complicado. Aprovechando el parón de selecciones, Mastantuono analizó todo lo que le rodea tanto en el conjunto blanco como con la selección argentina. «Todavía no ha llegado mi mejor versión. Tuve un buen momento en River que me hizo llegar aquí, pero no es mi techo. Voy a seguir trabajando y mejorando. Es mi objetivo, mantenerme mucho tiempo en lo más alto en un club que es el más grande del mundo. Quiero que esto dure mucho tiempo», comenzó el ex de River Plate.

Un verano en el que pasó a jugar con estrellas como Bellingham, Vinicius y Mbappé, entre muchos otros. «Siempre es lindo jugar con los mejores jugadores del mundo. Uno aprende mucho. También es parte de la adaptación entrar en un equipo nuevo, en un club nuevo, en una liga que es diferente a la argentina. Con el tiempo iré conociendo más a mis compañeros y ayudaré desde el lado que me toque. Acá no pienso en ser protagonista, solo en ayudar a mis compañeros. Después, se dará todo como a mí me gustaría», comentó.

Su lesión y comienzo en River Plate

Un papel dentro del equipo que se ha visto frenado por una lesión de la que Mastantuono se está recuperando: «Estoy trabajando mucho para recuperar y poder estar de vuelta en las canchas, que es lo más lindo. Ya estoy muy bien. Era un dolor que tenía de hace un tiempo largo. Era momento de frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%. Este club lo exige. Creo que vamos de la mejor manera y pronto estaré de vuelta jugando», declaró en una entrevista en ‘El Larguero’ de La Cadena Ser.

El ’30’ del Real Madrid habló también de cómo ha cambiado su rol en el Real Madrid respecto a sus partidos en River Plate. «En River Plate tenía un rol más protagonista. Jugaba más suelto, pero esto es parte del fútbol. Hoy el entrenador me pide jugar más pegado a la banda y voy a ayudar desde el lado que me toque siempre que sea positivo para el equipo. Yo juego donde el técnico lo vea y donde pueda ayudar al equipo. Me siento cómodo donde pueda ayudar. Si es por la derecha, por la derecha, si es en la izquierda, en la izquierda. Donde toque jugar», señaló.

Su comparación con Lamine Yamal y el enfado de Vinicius en el Clásico

Por otro lado, al ser preguntado por su comparación con Lamine Yamal, ensalzó al extremo del FC Barcelona e internacional con España: «¿Quién es mejor hoy? Lamine es mejor. La verdad es que está mostrando un nivel increíble. Está en un presente increíble. Yo acabo de llegar al Madrid y estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido. Ojalá pueda coger pronto el ritmo de Europa y que sea una historia larga para contar y con muchos partidos», comentó.

Además, definió a su compañero, el brasileño Vinicius Junior, como “una persona increíble” al que “se le cuestiona mucho, pero en el vestuario siempre contagia alegría” y restó importancia al enfado de ‘Vini’ al ser sustituido en el clásico. “Pidió perdón a Xabi Alonso y a todos. Obviamente, su forma de salir no fue la correcta. Lo reconoció y sabe que es importante para el equipo. Es uno de los capitanes. Son cosas del fútbol, que pasan», añadió.

Courtois y Messi, los mejores del mundo para Mastantuono

Un Mastantuono que ensalzó al belga Thibaut Courtois y a su compatriota, el Dibu Martínez: «Courtois es el arquero del mejor equipo del mundo y responde como tal. Es una persona que suma mucho y un arquero que va a pasar a la historia del fútbol por la dedicación que le pone a la hora de entrenar. En Argentina me toca estar con el Dibu, que también es increíble. Tengo la suerte de tener compañeros top. El Mundial que hizo y cómo defiende la selección, con ese amor y dedicación, es impresionante. Lo hace con mucho amor, por eso se le reconoce tanto», destacó.

También insistió en que, para él, el mejor jugador del mundo es Leo Messi, con el que comparte vestuario en la selección argentina.

«Soy hincha del Real Madrid y estoy en el club más grande del mundo, pero el mejor jugador y el más grande del mundo es Messi y hasta que se retire va a ser así. Comparto con él en la selección y es increíble. Te deja con la boca abierta cada vez que recibe la pelota. Es admirable. Es muy sorprendente que nos siga sorprendiendo a los compañeros. Yo he estado con jugadores de mucha calidad, pero estar con él es aprender todos los días. Le agradezco cómo siempre se ha manejado conmigo. Me ha ayudado mucho», aseguró.