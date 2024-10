El Manchester United se entromete en la pelea con el Madrid por Davies

Al Real Madrid le ha salido un duro rival en la batalla para fichar a Alphonso Davies, el Manchester United. Parece que los ingleses van en serio a por el futbolista canadiense del Bayern de Múnich de cara a la próxima temporada. Los blancos tienen apuntado en su agenda al lateral izquierdo, que será una de las gangas del próximo mercado estival en 2025. Su contrato finaliza al término de la presente temporada y todo hace pensar que no renovará.

El 15 veces campeón de Europa es el gran favorito en la pelea. Muchos han sido los equipos que han sonado para hacerse con los servicios del joven futbolista de 23 años, pero solo el Real Madrid se ha mantenido. Davies es el deseado por el club madridista para reforzar el lateral izquierdo de cara al próximo curso, pero ahora tendrán que vérselas con el Manchester United.

Hace unos días, desde Alemania, lanzaban el rumor de que los diablos rojos estaban tanteando al canadiense. En los últimos días, ese tanteo se ha concretado en un interés formal de los de Old Trafford que quieren intentar evitar que desembarque en el Santiago Bernabéu, aunque se antoja complicado. El club blanco está cocinando este fichaje a fuego lento. Los resultados le favorecen y a día de hoy su posición la tienen bien cubierta con Ferland Mendy.

No obstante, según publica Sky, en las últimas horas el Manchester United se ha puesto en contacto con el jugador y le ha trasladado una oferta directamente al internacional canadiense. El interés es real, ya no es un simple rumor, y ahora la pelota está en el tejado de Davies que debe decidir qué hacer con su futuro. Pero, salvo que la situación dio un giro radical de 180 grados y acabe renovando, todo indica que su etapa en el Bayern ha terminado y el próximo verano buscará un nuevo destino.

Davies rompe su silencio

Ante los rumores sobre su salida del Bayern de Múnich, Alphonso Davies rompió su silencio hace un mes y se pronunció sobre su futuro con el Real Madrid en el horizonte como posible destino. El defensor canadiense es uno de los objetivos del club blanco para su lateral izquierdo.

«Mi atención se centra plenamente en este equipo. Ahora juego aquí en el Bayern de Múnich y en eso me estoy concentrando. Quiero ganar todos los partidos. Por eso no estoy pensando en eso en este momento. No importa si me quedo o dejo el club, siempre llevaré a este club en mi corazón», afirmó Davies en la prensa alemana.

Davies, que termina su contrato con el Bayern de Múnich el 30 de junio de 2025, ha comenzado la temporada con Kompany siendo titular y teniendo una gran importancia en el equipo bávaro, siendo titular en todos los partidos excepto dos de Bundesliga.

En OKDIARIO ya se informó sobre que si Davies quería jugar en el Real Madrid en un futuro, debía mantenerse firme en su postura de no renovar con el Bayern de Múnich. No va a ser sencillo esto, puesto que las presiones serán tremendas, pero hasta el momento siempre ha conseguido rechazar todas las propuestas de ampliar su contrato que le han puesto encima de la mesa a lo largo de este año los directivos de la entidad bávara. Y por el momento sigue siendo así.