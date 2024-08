El Bayern cambia de estrategia con Alphonso Davies

Aunque Carlo Ancelotti haya asegurado en las últimas fechas que la plantilla del Real Madrid está cerrada, ese es un extremo que no se puede afirmar a principios de agosto. El mercado de fichajes da muchas vueltas y, cuando menos lo esperas, se abren posibilidades interesantes para terminar de apuntalar el equipo. Y eso es lo que ha ocurrido, según afirma la prensa alemana, con el Bayern de Múnich y uno de sus principales quebraderos de cabeza: la renovación de Alphonso Davies.

El gigante teutón tiene fama de no ceder a medidas de presión por parte de los futbolistas y eso mismo parece que va a ocurrir con el culebrón que está protagonizando el canadiense. El conjunto muniqués no subirá ni un céntimo la oferta de renovación que puso sobre la mesa del lateral izquierdo hace unos meses. 14 millones de euros, un sueldo que en las oficinas del Bayern se considera de galáctico, es la última cifra que va a ofrecerle al futbolista de 23 años.

Por su parte, el lateral sigue de vacaciones después de llegar hasta la semifinal con Canadá en la Copa América y, de momento, no se ha pronunciado ni ha contestado de manera formal a la oferta del Bayern del Múnich. Un silencio que, a pesar de no ser una negativa, sí que hace indicar a la directiva alemana que la intención del futbolista es no continuar y buscar una salida ya sea este verano a cambio de una módica cantidad de dinero, o el próximo verano totalmente gratis.

Esa circunstancia es la que, a día de hoy, quiere evitar a toda costa Max Eberl, el director general deportivo del Bayern de Múnich. Si hace tan solo unas semanas fue Uli Hoeness, presidente de honor del club, el que aseguró que este verano no sería el de la salida de Alphonso Davies, las tornas han cambiado y las arcas del Bayern piden un ingreso después de haber gastado 130 millones de euros en los fichajes de Palhinha, Olise e Ito en busca de un nuevo ciclo ganador de la mano de Kompany después de cerrar la pasada campaña sin títulos.

Davies solo piensa en blanco

Es por eso que, según apunta el periodista Maximilian Koch, el Bayern contempla ahora el escenario de una posible venta este mismo verano. Si bien es consciente de que el Real Madrid, o cualquier otro pretendiente, no va a llegar a los 50 millones de euros que piden por un jugador que queda libre en nueve meses, sí que abren la puerta a negociar un precio asequible por el que puedan ingresar una cantidad de dinero. Para las oficinas de la directiva muniquesa sería un gran error dejar escapar gratis a un jugador con el potencial de Alphonso Davies.

El Real Madrid, por su parte, sigue agazapado y esperando el momento de entrar en la operación. Si el silencio del jugador se alarga en el tiempo o acaba rechazando la oferta de manera formal, la necesidad por negociar crecerá en el Bayern de Múnich. Ahí, el club blanco, tendrá la posición de fuerza, ya que el jugador quiere aterrizar en el Santiago Bernabéu, ya sea en 2024 o, como muy tarde, en 2025.