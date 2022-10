La madurez de Vinicius

Vinicius Junior no tuvo su mejor día de cara a portería ante el Sevilla. El brasileño contó con dos buenas oportunidades para hacer gol, pero en ambas no decidió bien. La primera, en el tramo final de la primera parte, cuando no supo aprovechar un gran balón de Fede Valverde que le dejó sólo delante de Bono. Y la segunda, en el segundo acto, donde se deshizo del meta marroquí, pero al disparar estrelló la pelota en el lateral de la red. Cualquier podría decir que ante los hispalenses el atacante estuvo negado, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, el madridista fue determinante en la victoria de los blancos con dos asistencias que, nunca mejor dicho, se pueden catalogar como dos balones de oro.

La primera llegó al poco de empezar el partido. Vinicius recuperó un balón en la banda izquierda, pisó el área, tiró un recorte, levantó la cabeza, vio a Modric como entraba sólo por el segundo palo y le puso una pelota que permitió al Real Madrid abrir el marcador ante el Sevilla. La segunda fue mucho más importante. Con los andaluces dominando y minutos después de empatar el partido, Asensio le metió un balón en profundidad que el brasileño llevó hasta la frontal del área y, cuando Bono ya estaba vendido, cedió la pelota a Lucas Vázquez para que hiciese el 2-1. Dos pases que valieron gol en un partido en el que no fue él el que marcó.

Esto no pasó inadvertido para Carlo Ancelotti, que no dudó en destacar su partido ante los medios de comunicación. “Vinicius ha dado dos asistencias a puerta vacía y lo quiero destacar porque es más importante que un gol y se lo he dicho. Tiene que estar feliz, ha demostrado una gran humildad. Tiene un nivel muy alto ahora y debe tener continuidad. No es simple. Utiliza mucha energía y necesita pausa para progresar”, aseguró el italiano.

El partido de Vinicius es el ejemplo perfecto de la madurez que está adquiriendo el brasileño esta temporada. Si el curso pasado fue el de su explosión, ahora se tiene que hacer un jugador en mayúsculas. Empezó la temporada metiéndose en guerras que le perjudicaban más que le beneficiaban, pero poco a poco, y con la ayuda del vestuario, lo ha ido corrigiendo. En un día en el que no estuvo Benzema, Vini dejó claro que es capaz de marcar la diferencia con su enorme calidad y sin la necesidad de hacer goles. Hay veces que sólo tiene que regalarlos.