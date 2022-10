Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Con este triunfo, los blancos siguen lo más alto de la clasificación. Modric, Lucas y Valverde, que terminó con molestias físicas, hicieron los goles.

Los deberes

“En la primera parte nos ha costado recuperar el balón. Hemos tenido un ritmo de partido bajo. Tras encajar el gol hemos perdido un poco de confianza. Hemos marcado el segundo gol con una contra espectacular que nos ha permitido ganar el encuentro”.

Valverde y Benzema

“Tiene un golpe en la pierna y le molesta un poco. No sé si recuperará para el partido del martes, como Karim, que volverá el domingo”.

Reacción del equipo

“Los cambios han dado mucho al equipo. Son los recursos que tenemos por tener un banquillo espectacular. Cuando jugadores que no juegan marcan la diferencia significa que tenemos salud. Tenemos que aguantar porque la exigencia de estos partidos es muy grande. Lo que necesitamos es seguir sufriendo para intentar ganar los partidos”.

Equipo más fiable

“Es difícil decir. Es un equipo que me gusta entrenar porque no me da problemas. Es una de las mejores, sino la mejor que he tenido”.

Temporada de Benzema

“Es muy importante para nosotros, pero la salud de la plantilla es tan grande que ha sido capaz de reemplazar a un jugador como Benzema. Esto significa que será importante en el segundo tramo. No estamos preocupados porque es algo muy pequeño. No ha tenido mucha continuidad, pero es sano y está motivado”.

Apuesta de Valverde

“Teniendo en cuenta que el año pasado sólo marcó uno, he arriesgado mucho mi carné. Es una persona muy responsable y lo está haciendo bien. Yo no apuesto en general”.

Balón de Oro Valverde

“Hay que esperar un poco. Lo tiene Karim y a ver si metemos a otro. Puede ser Valverde”.

Asensio

“No se está adaptando a eso porque es un gran jugador que puede ser titular. Lo importante es que aprovecha los minutos. Ha marcado la diferencia junto a Vinicius”.

Vinicius

“Es normal. Es un jugador peligroso y lo que pasa en el campo es normal. Los jugadores mejores tienen un marcaje especial”.

Vinicius y las asistencias

“Vinicius ha dado también dos asistencias a puerta vacía y lo quiero destacar porque es más importante que un gol y se lo he dicho. Tiene que estar feliz, ha demostrado una gran humildad”.