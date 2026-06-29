El Madrid dona un millón y Florentino otro a título personal a los afectados por el terremoto en Venezuela

El Real Madrid se ha volcado con los afectados por el terremoto en Venezuela. Desde que el desastre natural sacudió a todo un país con 1.450 muertos y miles de personas desaparecidas, el club blanco ha lanzado una iniciativa ayudando económicamente a los afectados con un millón de euros. Florentino Pérez, recién elegido como presidente, también apoyó la causa con otro millón para las víctimas y sus familias.
«El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva muestran su más profunda consternación y su solidaridad por las víctimas del terremoto que ha sufrido Venezuela en las últimas horas. Nuestro club quiere expresar sus condolencias y su cariño a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Venezuela. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro afecto», dijo el club en un comunicado oficial tras el terremoto.
Dos potentes terremotos sacudieron el centro-norte de Venezuela la noche del 24 de junio, de magnitud 7.2 y 7.5 y cuyo epicentro de ambos fue la región de Yaracuy. Millones de personas acabaron muertas, heridas y atrapadas entre los escombros. Muchos países e instituciones están colaborando para reconstruir y hacer labores de búsqueda y rescate, provisión de albergue de emergencia, atención médica de urgencia. El Real Madrid y Florentino Pérez no han dudado en echar una mano a todo un país que ha vivido una de las peores catástrofes en su historia, además de promover que el aficionado madridista también lo haga.
Fundación Real Madrid: campaña de solidaridad con Venezuela.
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 29, 2026