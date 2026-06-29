El Madrid dona un millón y Florentino otro a título personal a los afectados por el terremoto en Venezuela

El Real Madrid se ha volcado con los afectados por el terremoto en Venezuela. Desde que el desastre natural sacudió a todo un país con 1.450 muertos y miles de personas desaparecidas, el club blanco ha lanzado una iniciativa ayudando económicamente a los afectados con un millón de euros. Florentino Pérez, recién elegido como presidente, también apoyó la causa con otro millón para las víctimas y sus familias.

«El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva muestran su más profunda consternación y su solidaridad por las víctimas del terremoto que ha sufrido Venezuela en las últimas horas. Nuestro club quiere expresar sus condolencias y su cariño a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Venezuela. Asimismo, deseamos la pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro afecto», dijo el club en un comunicado oficial tras el terremoto.

Además de la donación, la Fundación Real Madrid ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos, en colaboración con la Cruz Roja, y así apoyar a los afectados por los terremotos. «Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles», añadió la institución merengue.

Dos potentes terremotos sacudieron el centro-norte de Venezuela la noche del 24 de junio, de magnitud 7.2 y 7.5 y cuyo epicentro de ambos fue la región de Yaracuy. Millones de personas acabaron muertas, heridas y atrapadas entre los escombros. Muchos países e instituciones están colaborando para reconstruir y hacer labores de búsqueda y rescate, provisión de albergue de emergencia, atención médica de urgencia. El Real Madrid y Florentino Pérez no han dudado en echar una mano a todo un país que ha vivido una de las peores catástrofes en su historia, además de promover que el aficionado madridista también lo haga.