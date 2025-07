Lunin no quiere otro año en blanco y Mendes ya le busca equipo

Andriy Lunin no está dispuesto a pasarse otra temporada en blanco y su representante, Jorge Mendes, le está buscando equipo. Xabi Alonso ya le ha dejado claro que su portero titularísimo es Thibaut Courtois y que no tendrá muchas oportunidades en el Real Madrid más allá de la Copa del Rey.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid no ha cambiado el escenario para Lunin. Al contrario. El técnico tolosarra ha dejado claro con los hechos, sin necesidad de palabras, que su portero titular es Thibaut Courtois y el ucraniano aún no ha estrenado los guantes en el Mundial de Clubes. Ni siquiera los compromisos menos exigentes ante el Pachuca o el Red Bull Salzburgo han servido para que Lunin tuviera algún minuto de premio.

El futuro de Lunin en el Real Madrid vuelve a estar en el aire. El ucraniano pudo irse el verano pasado después de haber completado la temporada de su vida. Sus actuaciones en Liga y, sobre todo, en Champions llevaron al equipo de Ancelotti a la final ante el Borussia Dortmund, pero ni siquiera esos méritos le sirvieron para ser titular. Jugó Courtois.

Se reunirá con el Madrid

Sin embargo, Lunin acabó renovando con el Real Madrid hasta 2030 a pesar de tener buenas ofertas para irse. La pasada temporada volvió a su rol de suplente, pero las pequeñas lesiones musculares de Courtois le permitieron disputar 14 partidos, incluida la Copa del Rey, competición en la que fue titular en todos los encuentros… menos en la final.

Con Xabi Alonso en el banquillo aún no se ha estrenado y, con el equipo en semifinales, ya no jugará salvo lesión o expulsión de Courtois. Esta situación, no por esperada menos dolorosa, ha provocado que Jorge Mendes empiece a buscarle equipo y que tenga prevista una reunión con el Real Madrid a la vuelta del Mundial para tratar el futuro del ucraniano.

Jorge Mendes sabe que Lunin es un portero atractivo para ponerlo en el mercado, aunque no para cualquier equipo. En la Premier, la mejor liga del mundo y también la de mayor potencial económico, la mayoría de las porterías ya están cubiertas aunque los dos equipos de Manchester tienen como titulares a guardametas poco fiables. Ni Ederson en el City ni Onana en el United ofrecen las garantías a sus respectivos técnicos como para considerarles intocables.

En la Liga española hay varios equipos que estarían como locos por tener a Lunin defendiendo su portería, pero sólo pueden aspirar a una cesión con la ficha compartida, opción que descarta absolutamente el Real Madrid. En el club blanco quieren que el ucraniano se quede porque ya ha demostrado que tiene nivel de sobra para ser portero del Madrid, pero entienden que quiera salir en busca de los minutos que le niega Courtois.

Si Lunin pide salir y trae una buena oferta, el Real Madrid la estudiará. La vía de Arabia Saudí también está abierta pero el ucraniano tiene dudas de cuál debería ser su próximo destino si finalmente abandona el Bernabéu.