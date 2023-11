Llega la hora de Brahim Díaz. O por lo menos debería. El calendario del Real Madrid se aprieta, la carga de minutos en los jugadores aumenta considerablemente y Ancelotti no tendrá más remedio que ir mirando al banquillo, de donde el malagueño no ha salido en los tres últimos duelos y donde espera que llegue ya su ansiado momento.

La situación que está viviendo Brahim en el Real Madrid es extraña. Pocos la entienden. Ni parte del club ni los que rodean al jugador. El malagueño regresó este verano al conjunto blanco tras hacer tres años la mili en el Milan. Tres temporadas donde no ha dejado de crecer hasta convertirse en un fijo el curso pasado. 45 partidos, en los que hizo siete goles y repartió siete asistencias, disputó el madridista. Unos números que le convirtieron en uno de los líderes del conjunto rossonero, que alcanzó el pasado curso las semifinales de la Champions.

El partido contra el Sporting de Braga parece el escenario ideal para, si no es titular, por lo menos tener minutos. Jude Bellingham ha entrado en la convocatoria, pero está mermado tras sufrir una lesión en el hombro izquierdo en el encuentro contra el Rayo Vallecano disputado el pasado fin de semana. Si, como parece, el inglés no empieza de inicio, se abre una puerta para el malagueño.

En lo que va de temporada, Brahim ha jugado 118 minutos repartidos en nueve encuentros, ha marcado un gol y ha dejado detalles de mucha calidad. De hecho, en el único partido que fue titular, ante Las Palmas, abrió el marcador. En esa noche ante los insulares jugó casi tantos minutos como en los otros 14. Disputó 57′ frente a los otros 61′ que ha jugado repartidos en otros ocho encuentros.

El resto, han sido apariciones en ratos muy pequeños donde no ha podido demostrar el potencial que le hizo ser un jugador tremendamente importante en Milán. Ahora, encadena tres duelos consecutivos -Braga, Barcelona y Rayo- sin jugar un minuto. Un caso llamativo, ya que el malagueño en las pocas apariciones que ha tenido en lo que va de temporada ha demostrado que puede sumar mucho en este equipo.

Brahim sólo piensa en el Real Madrid

A pesar de que no está teniendo todos los minutos que esperaba cuando el Real Madrid apostó por su regreso, sigue trabajando a tope para ganarse unos minutos que espera tener más pronto que tarde. Por ello, ni se plantea hacer las maletas en el mercado de enero. «Aquí hay mucho que hacer», aseguran los que mejor le conocen.

Brahim trabaja cada día en Valdebebas como si estuviese siendo titular. Además, su relación con Ancelotti es muy buena. De hecho, el italiano le conoce bien, ya que le seguía cuando estaba jugando en el Milan y fue muy importante para que terminase decantándose por el conjunto de San Siro.

«Estoy hablando con él. No ha tenido muchos minutos, pero sé que es un jugador que puede aportar y que estará disponible. La competencia es muy grande, pero es un jugador que me gusta por sus características, su profesionalidad y seriedad. Va a tener su papel mañana o en los próximos partidos. He leído que le he sentenciado y yo no sentencio a nadie. No soy un juez. La palabra sentenciar la utilizáis mucho. Sentenciar a alguien no es bueno y no lo hago. Tengo algo especial con Brahim porque ha jugado en el Milan», aseguraba el italiano en la rueda de prensa previa al duelo contra el Braga.

El hombro ya es historia

Brahim está preparado para ser importante en cuanto Ancelotti le requiera. La lesión que sufrió en el hombro contra el Atlético de Madrid y que le ha llevado a jugar con molestias en las últimas semanas ya está solucionada. Por ello, espera que a partir de ahora empiece a contar más para Carletto.

Brahim es plenamente consciente de que ahora llegan meses importantes para él. Final de año y el mes de enero, donde la Copa del Rey hará acto de presencia, es justo donde el malagueño espera a tener unos minutos que le permitan seguir siendo más protagonista en el segundo tramo del curso.