Carlo Ancelotti, otra temporada más, no está contando todo lo que podría con todos los integrantes de su plantilla. Además, un equipo mermado de efectivos desde que comenzó la temporada por las lesiones de gravedad de Courtois y Militao. El belga tiene complicado jugar antes de que finalice el curso, mientras que el brasileño podría reaparecer en el último tramo de la actual campaña. A pesar de esto, el entrenador italiano está volviendo a dejar claro que cuenta de manera habitual con un grupo de 14 jugadores. 15 si se quiere incluir a Nacho, que es el comodín para casi todo.

El ejemplo de que Ancelotti no utiliza al máximo su plantilla se vio ante el Rayo Vallecano. El italiano contó con cinco bajas para este duelo. Además de Militao y Cortuois, tampoco estuvieron disponibles Tchouaméni, Ceballos y Mendy. Pero, en el banquillo, tenía opciones para mover a un equipo que no estaba encontrando el camino del gol. Brahim, Lucas Vázquez y Nico Paz, que volvió a repetir en una convocatoria con el primer equipo para no sumar un sólo minuto, ni siquiera calentaron.

Ancelotti sólo hizo calentar en un primer momento a Rodrygo y Kroos. Los dos empezaron a trabajar junto a Antonio Pintus al comienzo de la segunda mitad. El brasileño saltó al campo en el minuto 70 y el alemán en el 72′. Desde ese momento, ningún otro futbolista del conjunto blanco volvió a calentar. Por este motivo, Nacho Fernández, que tuvo que sustituir a Camavinga en los minutos finales, ya que el francés sufrió un golpe en el ojo, entró al terreno de juego directamente desde el banquillo.

Ancelotti está demostrando que futbolistas como Brahim, Lucas Vázquez y Ceballos, aunque este último ha sufrido varias lesiones que le han impedido jugar con asiduidad, cuentan menos que el resto del equipo. Por no hablar de los canteranos. Hasta el momento ha citado a cuatro -Nico Paz, Gonzalo, Carrillo y Vinicius Tobias- y ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de sumar un solo minuto.

Brahim y Ancelotti

Brahim encadena tres partidos consecutivos -Braga, Barcelona y Rayo- sin jugar un minuto. Ni siquiera calienta. Un caso llamativo, ya que el malagueño en las pocas apariciones que ha tenido en lo que va de temporada ha demostrado que puede sumar mucho en este equipo. Ha jugado 118 minutos repartidos en nueve encuentros, ha marcado un gol y ha dejado detalles de mucha calidad. De hecho, en el único partido que fue titular, ante Las Palmas, abrió el marcador.

En esa noche ante los insulares jugó casi tantos minutos como en los otros 14. Disputó 57′ frente a los otros 61′ que ha jugado repartidos en otros ocho encuentros. El resto, han sido apariciones en ratos muy pequeños donde no ha podido demostrar el potencial que le hizo ser un jugador tremendamente importante en el Milan.

En el club tampoco entienden que un jugador como Brahim esté contando tan poco para Ancelotti. La entidad sí apuesta por el español hasta el punto de que esperan que en el mes de enero, cuando aparezca la Copa del Rey, tenga los minutos que ahora se le niegan y pueda seguir demostrando que tiene un papel importante dentro del equipo.