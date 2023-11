Ancelotti: «Vinicius estuvo en el último partido algo descolocado… pero ha mejorado mucho»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Real Madrid y Sporting de Braga que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan una victoria que les dé la clasificación matemática para los octavos de final de la máxima competición continental.

Sobre la importancia del partido, Ancelotti fue claro: «Es importante acabar en este momento de la temporada con la fase de grupos. Hay que pelear y luchar. Hace poco que jugamos contra el Braga, nos conocemos bien y hay que tener en cuenta que es un buen equipo».

Sobre si prefiere ganar o jugar bien, fue claro: «Ganar, es lo único que tenemos para ser evaluados. Cuando juegas bien, habitualmente ganas».

Ancelotti también habló del hombre de Bellingham: «Está bastante bien. No ha hecho todo el entrenamiento para evitar golpes. Ha recuperado bien, no ha tenido problema y evaluaré mañana yo si juega».

De las palabras de Puyol, explicó lo siguiente: «Si quiere hablar con Vinicius que lo haga. Marca la diferencia. Puede ser que tenga que cambiar su actitud en algunas circunstancias, pero estamos encantados con él y creo que ha mejorado comparándolo con los años pasados».

Ancelotti habla de la falta de gol y las críticas

Sobre la supuesta falta goleadora, Ancelotti explicó lo siguiente: «El que menos encaja tiene más opciones de ganar. Este equipo marca dos goles de media por partido. No he controlado la estadística en esa primera parte, pero creo que es así. Tú tienes que marcar más si encajas más y esta temporada estamos mejorando defensivamente. No necesitamos marcar demasiados goles».

«Hay que ser pacientes en estos momentos. Hay momentos que la tocas y la metes y otras veces no. Rodrygo es el que más tira a portería. Llega bien a puerta y sólo tenemos que ser pacientes. Este momento va a pasar, como ha pasado todos los delanteros», explicó sobre la falta goleadora de Vinicius y Rodrygo.

Sobre las críticas, fue claro: «Yo me siento muy querido por parte de la afición. Siento mucho cariño en el Bernabéu y en el club. Esta crítica no la siento. Me encuentro muy cómodo en este sitio».

Ancelotti dejó claro que el Real Madrid no se reforzará en enero: «No tenemos ninguna idea hasta el invierno. En la segunda parte de la temporada volverán Courtois y Militao».

Sobre quién puede ganar la Champions, Ancelotti explicó lo siguiente: «No hay grandes sorpresas. Los que han peleado en los últimos años son los que van a pelear. El nivel de los grandes sigue siendo el mismo».

El italiano también habló de Brahim y su falta de minutos: «No ha tenido muchos minutos, pero puede aportar. La competencia es muy grande. Me gusta por sus características. Es serio y tendrá su papel. Puede ser mañana o en los próximos partidos. Yo no sentencio a nadie. Sentenciar no es bueno. Por Brahim tengo algo especial porque ha jugado en el Milan».

«No me sorprende porque está jugando muy bien. Me parece un premio a un jugador joven que lo está haciendo muy bien en Brasil», finalizó sobre la convocatoria de Endrick con el combinado brasileño.