Llamando a Mbappé

Mbappé se fue con Francia, donde solo jugó un partido por unas molestias ya superadas, desaparecido. El delantero, que estaba llevando a cabo una temporada simplemente espectacular, se quedó a cero ante el Liverpool y frente al Rayo Vallecano. No solo no marcó, sino que ni siquiera estuvo cerca de ello, ya que ni tiró a portería en 180 minutos. Dos encuentros en los que no estuvo al nivel mostrado hasta el momento, algo que sufrió su equipo. Y es que, cuando el galo no aparece, al resto le afecta, ya que nadie rinde como él en el apartado goleador.

Mbappé suma 18 goles en los 16 partidos que ha jugado el Real Madrid hasta la fecha. En Liga, concretamente, ha marcado la mitad de las dianas de los madridistas: 13 de 26. Pero los dos últimos encuentros hicieron saltar las alarmas en el seno madridista. Kylian no estuvo bien, sus compañeros tampoco fueron capaces de encontrarlo y terminó firmando dos encuentros muy flojos ante Liverpool y Rayo.

Ante el Elche, Xabi Alonso espera que esta dinámica varíe. El donostiarra sabe que su Real Madrid necesita la mejor versión del francés para lograr los objetivos, aunque también es plenamente consciente de que el trabajo goleador se debe repartir más para no sufrir tantísima dependencia del francés.

«Después de todos los partidos lo analizamos. No conseguimos marcar en Liverpool ni en Vallecas. No solo depende de Mbappé, son cosas del equipo. Cuando no marcamos tenemos que buscar alternativas que no sean solo con el delantero, que puedan ser los extremos desde segunda línea o con el balón parado. Volverán los goles, no tengo ninguna duda», aseguraba en la previa del encuentro contra los ilicitanos.

El Real Madrid de Mbappé

Tampoco esconde nadie en el Real Madrid que este es el equipo del galo. Él es el líder de este nuevo proyecto madridista y debe demostrarlo encuentro tras encuentro. Sus compañeros juegan para Mbappé y, cuando estos no son capaces de encontrarle, debe ser él el que se haga por ser encontrado, algo que no sucedió en Anfield ni en Vallecas.

No obstante, el liderazgo de Mbappé esta temporada es mayúsculo. El francés ha cambiado mucho respecto al curso anterior. Si terminó el año futbolístico a un gran nivel, lo ha empezado siendo el jugador más determinante del Real Madrid. Kylian sabe que tiene que dar el cien por cien para ganar y su compromiso está siendo máximo.