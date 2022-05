Liverpool-Real Madrid: tócala otra vez

En 1942, cuando la Copa de Europa todavía no había sido inventada gracias, el mundo del cine nos dejaba una frase para la historia que realmente nunca existió. “Tócala otra vez, Sam” son cuatro palabras que han pasado al recuerdo de la gran pantalla, pero la verdad es que nunca se pronunció así en la película Casablanca. Ahora, en pleno siglo XXI, donde el cine ya no sólo es en blanco y negro, sino que lo disfrutamos en alta definición, el Real Madrid quiere volver a tocar la gloria en su competición favorita. En París, donde tenía sus pensamientos Ilsa cuando le pedía al pianista que interpretase As Time Goes By, los hombres de Carlo Ancelotti buscan la Decimocuarta.

El Real Madrid vuelve a estar a un paso de la gloria. A un partido de volver a reinar en el continente. A 90 minutos, si no hay prórroga, de sentirse otra vez los reyes del mundo doblando en entorchados continentales al siguiente equipo en el palmarés, el Milan. Otra vez en una final de la Champions, su habitad habitual. En un escenario donde se mueven como ninguno. Por lo tanto, haciendo referencia a otra película como es Medianoche en París, este equipo inmortal quiere salir del Stade de France pasadas las 00:00 horas con una nueva Copa de Europa. La 14. Ahora mismo la más deseada. Una más para la leyenda si se consigue, cuando esta institución insaciable que sólo sabe vivir en la victoria empiece a pensar en la 15. Es una forma de vivir que muchos no pueden soportar y los madridistas entienden a la perfección.

Esos madridistas toman las calles de París desde el viernes. Alguno más previsor hizo acto de presencia el jueves, pero la gran mayoría pusieron sus pies en la capital de Francia en las últimas horas. Otros muchos, el grueso, lo hará este mismo sábado. Con las maletas llenas de ilusión viajan mayores, jóvenes y niños a una ciudad inmensa, llena de historia, donde el Real Madrid quiere escribir una nueva página. Esa que pueden unir a la de 1956 y 2000, las dos anteriores ocasiones en las que fueron campeones de Europa en el país vecino.

Sin dudas

El equipo llega a este partido sin dudas. Confiados en que pueden volver a tocar la gloria. Una parte importante de la plantilla ha levantado cuatro veces la Champions, lo que aporta una experiencia impagable. Si el Real Madrid gana la Decimocuarta en París, Benzema, Nacho, Bale, Modric, Kroos, Casemiro, Isco, Marcelo y Carvajal tendrán las mismas Copas de Europa que el Barcelona. Esto no hay dinero que lo page y si no que se lo digan al PSG, que lo verá desde la televisión o, como le pilla cerca, desde el propio Stade de France.

La alineación del Real Madrid será la esperada por todos. Obviamente, Courtois estará en la portería. En el lateral derecho formará Carvajal, mientras que en el costado izquierdo actuará Mendy. La pareja de centrales será la formada por Militao y Alaba, que ya está al cien por cien. En el centro del campo la CMK tendrá a su disposición los pulmones de Valverde. Y arriba, Vinicius, el jugador más temido por Klopp, y Benzema, el mejor del mundo, buscarán hacer daño a la defensa del Liverpool.

Una máquina inglesa

El Liverpool también puede presumir de estar seguramente en la madurez de su etapa con Klopp. Más de la mitad de sus titulares en 2018 repetirán, salvo sorpresa, en el once, y un total de ocho lo harán respecto al título de 2019, uno de los muchos que ha ganado en estos años un equipo que no quiere quedar intimidado ante el historial de su rival, al que buscará ahogarle en su presión, ritmo alto y verticalidad constante.

La final se desarrollará entre dos estilos de claro tinte ofensivo y con dos equipos que han marcado entre ambos 58 goles en esta edición (30 ingleses y 28 merengues). Ahí el Real Madrid tampoco va a renunciar a su filosofía pese a que espere a un Liverpool trepidante desde el inicio. Ancelotti se apoyará en la calidad de sus futbolistas del medio y encontrar espacios donde hacer daño con la velocidad de Vinicius y el talento de Benzema para superar esa intensidad.

El extremo brasileño y el francés, ídolo en su tierra, son las amenazas para una zaga inglesas fiable, pero que puede pagar los espacios que dejen las constantes e incansables subidas tanto de Alexander-Arnold como de Robertson, uno de los mayores peligros para una defensa madridista que necesitará elevar su nivel respecto a sus últimos partidos para frenar el tridente que forman un Salah con ganas de revancha, Mané y, sobre todo, un Luis Díaz que ha sido la revelación en este 2022 y apunta a titular, aunque no se puede descarta a Diogo Jota.

Desempate en París

Real Madrid y Liverpool se han medido en dos finales de la máxima competición continental a lo largo de su historia. Estos dos equipos, que atesoran 19 títulos, buscarán este sábado en Saint-Denis deshacer este empate. Los primeros en saborear las mieles del triunfo fueron los ingleses, precisamente, en la capital de Francia en 1981. En 2018 los blancos ganaron en Kiev la Decimotercera.

En 1981 la balanza se inclinó del lado del Liverpool, que venía de ganar su segunda Champions en 1978 y que se impuso por 1-0 en un apretado partido que no se decantó hasta el minuto 82 con un gol de Alan Kennedy, que dejó sin premio a un Real Madrid con nombres como García-Cortés, Camacho, Del Bosque, Santillana y Cunningham. Un resultado que prolongó la mala dinámica de los merengues en Europa, ya que no se reencontraron con su trofeo fetiche hasta 1998.

En 2018, el Real Madrid, que había levantado la Champions en las dos ediciones previas, pudo vengarse en Kiev de la final del 81. Once años después de caer en la final de Atenas ante el Milan (2-1), el Liverpool también repetía pelea por el máximo título continental. Y ambos equipos ofrecieron un apasionante duelo en el que los blancos se impusieron (3-1) al ser más certeros en el intercambio de golpes.