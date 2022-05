«El Liverpool nos va a respetar porque este Real Madrid sabe lo que es ser campeón»

Hace mucho, mucho tiempo, el Real Madrid perdió una final de la Copa de Europa. Fue un 27 de mayo de 1981 en el Parque de los Príncipes de París y su rival fue el Liverpool. Esta fue la última vez que los blancos tuvieron que saborear la amargura de la derrota en una final de la máxima competición continental. Ahora, 41 años después, la historia se repite. Otra vez los madridistas se miden en el partido de los partidos al conjunto inglés y otra vez con la capital de Francia como testigo. Sólo cambia el escenario del encuentro, ya que en esta ocasión no se juega en el feudo del PSG y sí en el imponente Stade de France.

OKDIARIO se sentó en Valdebebas en los días previos a esta finalísima con Carlos Alonso ‘Santillana’ e Isidoro San José, dos miembros de un equipo lleno de españoles con dos grandes figuras internacionales como eran Uli Stielike y Lauire Cunningham. Mucho ha cambiado el fútbol desde entonces.

Santillana, leyenda del Real Madrid y capitán de aquel equipo, recuerda como era el fútbol en aquellos años donde España empezaba a conocer la democracia: “Todo ha cambiado. Ha cambiado el fútbol, los campos de juego, todo en general. Lo que más ha cambiado es que en nuestra época solamente podía haber dos extranjeros. Ahora puedes tener todos los jugadores que quieras. Hay muchísimos más ingresos que te dan opciones a tener los jugadores del mundo si tienes un potencial económico como tiene el Madrid o los equipos grandes”.

“En nuestra época nosotros no teníamos presupuesto para fichar a Maradona o a Cruyff. Era muy complicado que eso pudiera pasar. Éramos todos españolitos menos dos. Tenía mucho más mérito lo que hacíamos nosotros en esos años. Llegar a una final con prácticamente todos los jugadores de casa”, añade el que es uno de los máximos goleadores en la historia del Real Madrid.

Isidoro, que no fue titular en aquella final tras estar parte de la temporada lesionado, se queda con lo importante de valorar esos momentos, ya que «jugar una final de Copa de Europa es muy difícil». Las nuevas generaciones han visto al Real Madrid levanta siete veces la Champions, pero otras muchas tuvieron que esperar 32 años y una dura derrota en París para volver a gritar campeones. «No éramos conscientes de lo que representaba estar ahí por la juventud, porque pensábamos que eso se iba a producir al año siguiente. Y para que vea la gente que no se produce al año siguiente ni el otro, que el Real Madrid tenga 13 Copas de Europa no es un producto de la casualidad, es un producto del trabajo, de la historia de un club, el mejor club del mundo».

El gol de Kennedy

Isidoro recuerda que aquella final del año 81 como «un partido igualado». “Ninguno de los dos equipos destacaba sobre el otro. Yo, en la lejanía y por los recuerdos que tengo, quiero pensar y quiero recordar que no debimos perder esa final, no fuimos inmensamente superiores, pero tuvimos mala suerte en un pequeño detalle defensivo. Encajamos un gol y luego fuimos incapaces de materializar las ocasiones que tuvimos. Con lo cual, estos dos o tres pequeños detalles nos hicieron perder una final que insisto, creo, no debimos de haber perdido. No éramos peores que el Liverpool ni muchísimo menos”, explica.

Santillana, por su parte, quiere recalcar que en esa final Stielike, Juanito y Cunningham no estaban bien físicamente. “Eso no lo dice nadie, no lo habla nadie. Había tres jugadores que estaban mal”. El siempre recordado ‘7’ tenía artrosis en la rodilla, el mediocentro alemán sufrió problemas musculares y el inglés había sido machacado por las lesiones, sufriendo un calvario parecido al de Hazard.

La experiencia es un grado

Desde la sexta Copa de Europa, el Real Madrid apareció con cuentagotas en las finales europeas. En esta ocasión, gran parte de la plantilla afronta su quinta final de Champions. Isidoro y Santillana coinciden en que esto es importante. “Esa experiencia es relevante. Cuando Modric tenga el balón tiene cuatro Copas de Europa. Eso pesará en el rival. En 1981 eran ellos los que tenían esa ventaja. El Liverpool nos va a respetar mucho. Este equipo sabe lo que es ser campeón”, asegura el cántabro.

Por otro lado, Isidoro está convencido de que la experiencia de los veteranos será importante para los jóvenes, no obstante, asegura que estos «cada vez salen más aprendidos». «En el Real Madrid se viven finales desde que llegas. Vinicius o Rodrygo empiezan a vivir el Madrid. No es la camiseta, es la historia del club, es la cantidad de gente que ha pasado por aquí. No sé, es algo que cuando se está en este club y se viste esa camiseta es diferente».

El Madrid de los García

Tanto Santillana como Isidoro quieren poner en valor lo que fue ese Madrid de los García, un equipo que honró como pocos la historia del club y al que la suerte le fue esquiva en demasiadas ocasiones. “Yo siempre he tenido dos formas de ver esta nomenclatura de equipo. Efectivamente, había mucha gente que se llamaba García o se apellidaba García porque es un apellido muy común en España. Pero hay gente que también lo ha querido utilizar como descrédito del equipo, el equipo de los García, como diciendo dónde iban a ir estos. Dimos un paso hacia adelante a volver a estar en Europa, un equipo que prácticamente no contaba para ello. Desde aquel entonces ya el Real Madrid con ‘La Quinta del Buitre’ ya estuvo más presente en Europa y nos cambiaron un poco los conceptos”, explica Isi.

Santillana también da mucho valor a aquella generación de jugadores: “Hay gente que lo ha usado como algo despreciativo. No sé por qué no dicen el Madrid de los españoles. Éramos todos de España y se fomentaba la cantera. Esos futbolistas tuvieron un rendimiento en el club espectacular. Perdimos la Liga por goles y la final de la Copa de Europa por un error, podríamos haber hecho una temporada histórica”.

La final actual

Por último, Santillana analiza cómo ve la final del sábado: “Si las circunstancias del partido son las que todo el mundo prevemos, veremos a dos equipos que van a tenerse mucho respeto, que van a intentar dominar el juego, cada uno con sus armas. El partido puede ir progresando y si van pasando los minutos sin ir perdiendo yo creo que es mejor para nosotros, ya que tenemos capacidad de reacción en nuestro banquillo”.

“Yo me imagino un partido muy competido, porque creo que son dos equipos grandísimos por historia y por su actual momento. El Real Madrid ha tenido momentos de dudas. Las tres eliminatorias previas han sido brutales y yo creo que no ha habido ni habría un club en el mundo capaz de levantar esos tres partidos. Espero un encuentro muy igualado en el que nadie querrá cometer el más mínimo fallo. El Real Madrid tiene para mí un perfil un poquito más de favorito por las finales que ha jugado, por el momento que está atravesando ahora, que está muy bien”. Eso sí, espera que la 14 viaje a la capital de España sin la necesidad de remontar: “¡No, por favor! Yo espero que no sea remontando. Espero que el Madrid gane con un resultado amplio. No quiero sufrir más. Ya no estoy para eso”, finaliza.