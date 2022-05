Marcelo: «El Real Madrid es el club de mi vida, no me hace falta una estatua»

Marcelo, capitán del Real Madrid, fue uno de los jugadores encargados de atender a los medios de comunicación antes de la final de la Champions que enfrentará a los blancos con el Liverpool. Este es un partido muy especial para el brasileño, ya que será el último encuentro como madridista.

Ilusión

“Hay mucha ilusión. Sabemos lo importante que es llegar a una final de esta competición. Estamos haciendo una temporada maravillosa y merecemos llegar a la final”.

Estatua o contrato

“Todos saben el amo por el club de mi vida. Fluminense me lo dio todo, como el Real Madrid. No lo voy a decir ahora. No hace falta estatua, mi historia está hecha en el Real Madrid quedándome o no. Una estatua no tendría sentido. Después de la final veremos”.

Benzema

“Sabemos su calidad y liderazgo. No sólo es por esta temporada. Lleva mucho siendo un líder. Sólo con su carácter y presencia ayuda muchísimo al equipo. Su fútbol es muy bonito”.

Momento de nervios

“Desde que pasamos a la final he estado nervioso”.

Mensaje a los brasileños

“Tener brasileños aquí es un orgullo para mi país. El mensaje que mando es que disfruten mucho de sus compatriotas, del fútbol y de la final”.

Palabras a Ancelotti

“Le conozco desde hace ocho años. Tengo la suerte de entrenar con él. Entiende muy bien el fútbol y sabe manejar el vestuario. En esta temporada no hemos tenido casi ningún problema. Nos deja tranquilos y nos dice la verdad”.