Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes de la final de la Champions que medirá en el Stade de France a Liverpool y Real Madrid. El técnico italiano busca la que podría ser su cuarta Champions como entrenador, convirtiéndose en el técnico con más entorchados continentales. «Veo la misma motivación que en Lisboa y menos preocupación. Ese partido fue la llave de todo este éxito. Es una previa diferente”, aseguró.

Benzema

“Tiene más personalidad, liderazgo dentro y fuera del campo. No ha cambiado su calidad y su humildad”.

Más descansados

“Tuvimos problemas en 2014, que llegamos a punto con algunos jugadores. Si alguno tiene una lesión no puede jugar. Si juegan es que no tienen lesión. Lo van a dar todo”.

El césped

“Sabía que lo iban a cambiar, pero no lo hemos probado. No creo que tengamos problemas. No lo puedo juzgar porque no lo hemos probado”.

Vértigo

“El año pasado por este tiempo fue cuando me llamaron José Ángel y el presidente. En sólo un año parece mucho. Lo vivo con naturalidad, como este partido. Sabemos muy bien la exigencia de este club, pero para nosotros llegar aquí ha sido muy importante. Estamos cerca de lograr el máximo. El ambiente es muy bueno y tranquilo”.

Diferencias con Lisboa

“Cada partido tiene su historia. Veo la misma motivación y menos preocupación. El partido de Lisboa fue la llave de todo este éxito. Es una previa diferente”.

Feliz

“Disfruto mucho. Sigo disfrutando, estoy contento y tengo confianza. Mañana por la tarde llegará la preocupación, pero se combate con la cara de los jugadores”.

El partido

“Hay que plantear un partido en el que tenemos que mostrar nuestras cualidades. Durante toda la temporada mostramos un gran compromiso. El Liverpool va a plantear un partido intenso con mucha calidad individual. El que muestre su calidad ganará”.

Sueños

“Los sueños no se pueden controlar. Tengo buena memoria de todos. En la final en la que jugamos mejor, la de 2005, la he perdido. No les diré que jueguen mal, pero en una final todo puede pasar y hay que estar listos para todo. Creo que llegamos muy bien, vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que sea suficiente. En el fútbol hay cosas que no se pueden controlar. Hay que disfrutar hasta que el árbitro pite”.

Merecimiento

“Hemos merecido llegar a la final por todo lo que he dicho antes. Ahora tenemos que merecer ganarla”.