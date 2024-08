Kubo explica las diferencias entre Barcelona y Real Madrid: «Es otro universo…»

Take Kubo, uno de los jugadores revelación de la temporada pasada en la Liga, ha repasado su trayectoria futbolística haciendo especial hincapié en su etapa en España donde ha jugado, prácticamente, la totalidad de su carrera. El japonés recuerda con agrado su paso por la cantera del FC Barcelona, donde creció como futbolista, pero ha reconocido que el Real Madrid y su nivel de exigencia son diferentes al resto.

«Es otro universo. Me estresaba muchísimo en cada entreno con posesión, en cada ejercicio, para no perder el balón. Tenía que demostrar mi valía, esta presión me hizo bien. Dada mi posición como jugador extracomunitario, el Madrid no pudo inscribirme y salí cedido», explica el mediapunta nipón, actual futbolista de la Real Sociedad, sobre su paso por el Real Madrid y todo lo que aprendió rodeado de jugadores con tanta calidad y con tanta competitividad.

Kubo recordó cómo fue su llegada a España en agosto de 2011, cuando el FC Barcelona se interesó por él y le reclutó para su cantera. «A mis padres les dije que quería ir a jugar a España e hicieron todo lo posible para que pasara. La Masía es un lugar único y especial. El entrenamiento fue muy divertido. Era estudios, luego fútbol, fútbol, luego estudios… Fue así todos los días, hasta que tuve que volver a Japón», ha revelado. Además, desvela algún que otro problema con el castellano. «Tuve algunos problemas para aprender el idioma, pero rápidamente me integré a la cultura española», ha zanjado.

El talento japonés reconoce que le gusta un estilo de fútbol muy concreto en el que la calidad lleve el peso del juego. «Me gusta crear cosas que los demás no hacen. Lo mío es encarar a los defensas en el uno contra uno, meter el balón entre líneas, jugar hacia adelante… Por eso prefiero estar en el centro del campo», admite. Además, apunta a cuál es su dorsal preferido, por lo que significa. «Siempre he tenido debilidad por el número 10. Aspiro a ser un futbolista especial y que la gente lo disfrute», explica el futbolista de la Real Sociedad.

Kubo ha rechazado ofertas de Arabia

Su próximo objetivo es mejorar la finalización de cara a la portería contraria, tal y como ha confesado en una entrevista concedida al diario francés L’Equipe. «Acabo de alcanzar un hito al convertirme en uno de los mejores jugadores de La Liga. El próximo será intentar convertirse en uno de los mejores del mundo. Para eso, como me dice Imanol, tengo que superar un hito estadístico. La temporada pasada sólo marqué siete goles. Todavía me falta ese pequeño detalle. Cuando llegue allí, se me abrirá otra puerta», ha reconocido el jugador txuri-urdin.

Kubo tiene claro que quiere marcar diferencias en Europa, en ligas competitivas, a pesar de haber recibido ofertas mareantes del fútbol saudí. «Tengo que permanecer en una liga de élite. Ese es mi sueño, no el dinero. De lo contrario, ya estaría allí».

Por último, admite que jugar en la máxima competición europea le impresionó. «La Champions League es como cuando descubres un buen restaurante, ¡quieres volver! Lo has probado, sabes lo bueno que es, lo bonito que es el lugar. Obviamente, me dan ganas de experimentar esto todos los años. El club, como yo, aspira a hacerlo aún mejor», ha afirmado.