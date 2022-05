El pasillo al Real Madrid en el derbi del próximo domingo sigue dando de qué hablar. Después de que el Atlético de Madrid se pronunciara claramente en contra de rendir homenaje al conjunto madridista, por considerarlo «un escarnio con aroma a humillación», ahora ha sido el capitán del equipo rojiblanco el que se ha manifestado en contra de hacerlo. La plantilla fue la primera en mostrar su negativa a hacer el pasillo y, ahora, Koke Resurrección ha mantenido el mensaje que ya transmitió el vestuario después del alirón del sábado de los de Ancelotti.

El mediocentro se ha pronunciado en referencia a si en el vestuario se había discutido la posibilidad de hacer pasillo. Koke lo ha negado de manera contundente, apuntando que «lo que nos centra es jugar el partido». A pesar de las vueltas que se le sigue dando a lo que suceda el próximo domingo, cuando ambos conjuntos salten al césped del Metropolitano, el futbolista del atlético revela que no es algo esté valorando el vestuario.

«Nosotros a lo que estamos obligados el domingo es a salir a ganar el partido. Ya está. No salir a hacer pasillo o no pasillo», ha revelado Koke, que además ha descartado la posibilidad de hacer cualquier tipo de homenaje al Real Madrid por haber ganado la Liga: «Al final esto trata de jugar al fútbol».

Para dar por zanjada la polémica, Koke ha destacado que el Atlético ya ha hecho lo que tenía que hacer, al felicitar al club por el campeonato. Algo que no se ha hecho a través de redes sociales, donde entre los pocos equipos de la Liga que no han lanzado un mensaje felicitando a los blancos, se encuentran los rojiblancos: «Hemos felicitado al Real Madrid por ser justo campeón y ya está. No hay que darle más vueltas. Vamos a jugar un partido de fútbol y salir a ganar que es lo que tenemos que hacer».