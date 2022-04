El vestuario del Atlético no quiere hacer pasillo al Real Madrid

El vestuario del Atlético de Madrid no termina de ver con buenos ojos el hacer pasillo al Real Madrid, campeón de Liga, el próximo domingo en el Metropolitano. La tradición y la deportividad dice que el rival debe homenajear al que ha conseguido el título, pero los rojiblancos no quieren. No tuvieron esos problemas en el pasado, cuando por ejemplo sí se lo hicieron al Barcelona..

Tras perder ante el Athletic y complicarse su clasificación para la Champions, Giménez atendió a los periodistas y sugirió que no harían pasillo al campeón: «Felicitamos al Real Madrid, al campeón, pero somos muy respetuosos con nuestra afición…».

«Cómo voy a pensar en eso tras un partido como el de hoy. Soy de los que no le gusta dar ni recibir el pasillo, pero el club decidirá y haremos lo que sea necesario», explicó Oblak.

La última palabra la tendrá la directiva, pero en estos momentos la posición del vestuario es clara. La plantilla del Atlético de Madrid no quiere hacer pasillo al campeón de Liga, el Real Madrid, el próximo domingo.