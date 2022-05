Las excusas del Atlético para no hacer el pasillo al Real Madrid

Todo hace indicar que el Atlético no hará el pasillo al Real Madrid en el derbi que se disputará el próximo domingo en el Metropolitano. Según ha podido saber OKDIARIO, el vestuario rojiblanco no está por la labor de rendir pleitesía al campeón y jugadores como Giménez ya lo dejaron caer después de la derrota ante el Athletic Club que le complica las opciones de clasificarse para la próxima edición de Champions League.

Los jugadores del Atlético no quieren hacer el pasillo al Real Madrid así que salvo orden del club no lo harán. Tampoco parece que la entidad colchonera pueda imponer esta directriz ya que el club madrileño es uno de los tres equipos de la Liga Santander que no han felicitado al conjunto madridista por la flamante consecución del título de Liga Santander.

El vestuario del Atlético no rendirá honores al campeón en base a tres motivos que retrocediendo años atrás parecen bastante infundados. Sus excusas están en Lisboa, un pasillo que el Real Madrid no hizo al Barcelona en 2018 y todo lo que se juegan en el derbi donde pueden complicarse aún más sus opciones de Champions. Estas son los argumentos que se pregonan en la caseta rojiblanca para no hacer el pasillo.

Recuerdo de Lisboa

Este argumento puede parecer más serio o no, pero realmente es el sentir del vestuario del Atlético. Los pesos pesados del vestuario rojiblanco piensan que el Real Madrid tendría que haber hecho el pasillo en Lisboa después de que los de Simeone se proclamaran campeones de Liga en el Camp Nou. Aquí no tienen en cuenta los exigentes protocolos de la UEFA y más en una final de Champions. El Real Madrid no lo hizo por orden estricta del máximo organismo del fútbol europeo.

Sin pasillo en el Clásico

Esta excusa del Atlético de Madrid también tiene su miga por su poco sentido. En el vestuario rojiblanco también se agarran a un pasillo no realizado por el Real Madrid en un Clásico disputado el domingo 6 de mayo de 2018. Ahí el equipo por entonces dirigido por Zidane no realizó el pasillo en el Camp Nou… pero porque el conjunto culé no se lo hizo meses atrás.

La historia es la siguiente. El Real Madrid no rindió tributo al campeón en el Camp Nou porque el Barcelona en diciembre de 2017 no quiso hacer el pasillo al conjunto blanco después de ganar el Mundial de Clubes. La excusa culé fue ellos no habían participado en la competición. «No soy quién para decidir solo que no se va a hacer el pasillo. Hay que hablar de la situación, porque después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira, porque estaban en la Champions y hay que ganarla para disputar el Mundial», dijo Zidane cuando fue cuestionado por el hecho. Pues a esto se agarra el vestuario del Atlético.

Se juegan la Champions

Este puede ser el motivo que más se base en el sentido común. El Atlético se juega su presencia en la Champions en el derbi ante el Real Madrid y los rojiblancos creen que un posible pasillo podría despistar al equipo… pero más a la afición. En el vestuario creen que rendir honores al conjunto blanco pondría de uñas a los seguidores rojiblancos en un partido donde hay mucho en juego.

Así que estas son las tres principales excusas del Atlético para no hacer el pasillo al Real Madrid en el derbi que se disputará el próximo domingo en el Metropolitano. Los de Simeone, a una semana del duelo, tienen la intención de romper los códigos del fútbol en base a una serie de argumentos no muy convincentes.