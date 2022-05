Los cuatro equipos que no ha felicitado al Real Madrid por el título de Liga

El Real Madrid conquistó este sábado el título de Liga número 35 después de golear al Espanyol en el Santiago Bernabéu. Muchos han sido los equipos que han felicitado al conjunto blanco por su título, entre ellos el eterno rival, el Barcelona. Sin embargo, ha habido cuatro clubes de la Liga Santander que no han enviado ningún mensaje de felicitación al campeón.

Entre esos cuatro destaca especialmente el del Atlético de Madrid, próximo rival de los de Ancelotti. La entidad rojiblanca no felicitó a los blancos y deja entrever que no habrá pasillo al campeón en el Wanda Metropolitano. El vestuario no quiere hacerlo y salvo que desde las altas esferas del club ordenen lo contrario parece que no se producirá el tradicional pasillo del rival como homenaje al campeón.

Los otros tres equipos que no han felicitado al Madrid son Espanyol, Sevilla y Osasuna. Ninguno de estos tres se ha hecho eco del triunfo del Real Madrid a falta de cuatro jornadas para el final. El segundo fue el rival de los blancos en el Santiago Bernabéu y se marchó con una dura goleada que daba a los locales el título de Liga. Pese a ello no pusieron ningún mensaje al final del partido en redes sociales.

El Sevilla, por su parte, ha deseado a todos los sevillanos una feliz Feria pero no ha tenido tiempo de felicitar al campeón. «El Sevilla Fútbol Club desea a todos los SEVILLAnos y a todos los que nos visiten una feliz Feria 2022. Nos la merecemos. ¡¡¡Viva la Feria de Abril!!! #FeriaSevilla22», aseguraba el conjunto andaluz al inicio de este 1 de mayo, día en el que da comienzo a la Feria de Abril.

El Barça felicita al campeón

«Desde el FC Barcelona, expresamos nuestra felicitación al Real Madrid por la consecución de su 35º título de Liga», aseguraba el tuit del cuadro azulgrana publicado tras la victoria del conjunto de Carlo Ancelotti. Aunque la felicitación más curiosa fue la del Rayo Vallecano, que lo hizo contestando al tuit del Real Madrid de campeones.