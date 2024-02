Al-Khelaifi se pronuncia sobre el futuro de Mbappé: «Cuando lo decidamos, se lo haremos saber»

Nasser Al-Khelaifi ha hablado sobre el futuro de Kylian Mbappé en el Paris Saint Germain. El presidente del club parisino, reelegido este jueves en el Congreso de la UEFA como presidente de la ECA, no dio detalles sobre la situación del delantero que planea abandonar la entidad este verano, tan sólo recalcó que comunicarán la decisión «cuando ambos lo hayamos decidido».

El futbolista termina contrato a finales de la presente temporada, aunque cuenta con una opción para ampliarlo por otro año más pero según los medios franceses no tiene intención alguna de hacerlo. Al preguntarle a Al-Khelaifi sobre el futuro de su estrella, el dirigente qatarí contestó de forma escueta: «Cuando ambos lo hayamos decidido, se lo haremos saber», dejando claro que en cuanto tengan noticias lo comunicarán públicamente tanto a los seguidores como a los medios de comunicación.

De momento, lo que se sabe es que Mbappé le ha comunicado al PSG su intención de no ejercer la cláusula para ampliar su contrato más allá de 2024. Además, el futbolista alcanzó un acuerdo con Al-Khelaifi en el cual Kylian se comprometía a renunciar a 80 millones de euros en primas de fidelidad y el presidente sería el primero en conocer la decisión del capitán de la selección francesa.

En los últimos días Le Parisien, medio afín al PSG, aseguró que el jugador había decidido irse al Real Madrid este verano aunque Al-Khelaifi asegura que todavía no hay novedades en el caso Mbappé. Lo cierto es que todo apunta a que la etapa del atacante en la capital francesa llegará a su fin al término de la presente temporada. El club intentó forzarle para que saliera el pasado mercado estival, pero el jugador se mantuvo firme en su idea de cumplir el contrato y marcharse una vez finalizada su vinculación con el campeón de la Ligue 1.

En vilo por Mbappé

En el PSG todavía no sabe si podrán contar con su estrella la próxima temporada. Todo hace indicar que no, ya que según los medios franceses a principios de temporada mandó una carta al club comunicando su intención de no ampliar su contrato hasta 2025. Luis Enrique tampoco conoce la decisión del delantero, como así lo ha reconocido cada vez que le han preguntado por ello en las ruedas de prensa.

Mientras tanto, el futbolista, que se ha convertido en el gran protagonista del mundo del fútbol en los últimos meses, no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva en la sesión de este jueves. El PSG está mimando a su joven estrella tras la dura entrada que recibió en el tobillo durante el partido copero frente al Brassier.

«Tiene un golpe bastante fuerte en el tobillo y ha podido acabar el partido, no parece que sea muy grave. Esas son las noticias que tengo», dijo el técnico al ser preguntado por el golpe que recibió el 7. A pesar de no sufrir ninguna lesión, el asturiano quiere mimar al delantero para que llegue en plenas condiciones al encuentro de ida de octavos de final de la Champions League frente a la Real Sociedad. Es por eso que se especula con la posibilidad de que Mbappé descanse este sábado contra el Lille.