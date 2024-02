En Francia ya dan por perdido a Mbappé

El futuro de Kylian Mbappé está muy cerca de decidirse y todo parece indicar que el astro francés abandonará el París Saint-Germain a final de temporada. Todas las informaciones que llegan desde Francia apuntan a que el máximo goleador de la historia del club parisino ha decidido no prolongar su contrato hasta 2025 y comenzará una nueva aventura que parece ser la del Real Madrid. Desde el país galo ya le dan por perdido tras siete temporadas.

Y es que uno de los motivos que deslizan desde Francia se encuentra en el fair play financiero. El PSG, en los últimos años, ha llevado a cabo una política de desfase y despilfarro de billetes con el objetivo de ganar la Champions League. Además, llegaron a juntar a Neymar, Leo Messi y el propio Mbappé con unos contratos desorbitados. Ahora, esa burbuja está cerca de explotar.»La realidad es que el PSG no posee un amplio margen financiero. Luis Campos ha mencionado, y repetidamente, a sus interlocutores (agentes, directivos…) en las últimas semanas que su incapacidad, por motivos de fair play financiero, es cierta», apuntan desde L’Equipe.

Recientemente, Laure Boulleau, ex jugadora del PSG, afirmó que Kylian Mbappé abandonará el PSG al concluir esta temporada: «Por primera vez, a través de fuentes coherentes y serias que tengo, me dicen que ya está hecho. Lo más probable es que se haga. Seré feliz si se va».

Ex jugadores, periodistas y voces más que autorizadas del PSG siguen en una misma línea en torno al futuro de Mbappé: el francés no seguirá a las órdenes de Luis Enrique la próxima campaña.

Mbappé y el Real Madrid

Pero el medio que más tajante ha sido en torno al futuro del francés ha sido Le Parisien. Uno de los medios más importantes de Francia publicó en exclusiva la pasada semana que Mbappé fichará por el Real Madrid en la temporada 2024/205. «La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo, el Real Madrid, la próxima temporada. Mientras tanto, en España reina el optimismo… y entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus»

«Para el PSG y varios jugadores importantes del fútbol nacional ya no hay lugar a dudas: Mbappé ha decidido dejar la Ligue 1 al final de la temporada y salir al lugar donde siempre ha querido salir», añaden desde el medio francés. «La batalla está perdida», continúan.

Decisión inminente

No obstante, aparecen otros comunicadores que tienen otras informaciones y otros puntos de vista en este culebrón. El futuro de Mbappé sigue siendo una incógnita y seguirá siéndolo al menos unos días más. Se dice también desde el país galo que el de Bondy comunicará su futuro antes de la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League ante la Real Sociedad.

Parece que es la fecha clave para que el francés comunique su decisión, pero la realidad es que muchas cosas se han dado por hecho en los últimos años y muy pocas han terminado por suceder. «Kylian no ha decidido nada todavía. Si yo les digo que Mbappé no decidió, escúchenme, háganme caso», dijo Jérôme Rothen, ex del PSG.