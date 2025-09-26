Julián Álvarez vs Mbappé: un duelo capital

El duelo entre Julián Álvarez y Kylian Mbappé es el mayor atractivo de un derbi capital que marcará el futuro de Atlético y Real Madrid en la Liga. El argentino y el francés son los referentes de sus respectivos equipos. Uno llega a este choque tras salvar a los de Simeone con tres goles frente al Rayo Vallecano, mientras que el otro hizo dos dianas más contra el Levante para seguir dejando claro que está a un rendimiento superlativo.

Julián Álvarez recibe a Mbappé con un cambio de signo. En apenas unos días ha revertido su situación. Ha pasado de aquel «siempre a mí», cuando Simeone le sustituyó en Mallorca pese a necesitar marcar, a fundirse con el Cholo en un abrazo eufórico. Del cisma a respirar. Sus tres goles fueron un balón de oxígeno para todos. Para el Atlético, para Simeone, para el propio Julián y para una afición que ahora ve con más optimismo el derbi capital.

El delantero ha recuperado la sonrisa. Es la luz que más brilla en el Atlético, una de las pocas, dicho sea de paso. Hasta el mencionado hat-trick contra el Rayo apenas sumaba un gol y más cruces que caras tras ser sustituido en momentos clave de tres partido. Contra Espanyol, Alavés y Mallorca y en todos con la necesidad colchonera de ver puerta. Así lo consideró un Simeone que reivindicó a su compatriota en cada comparecencia posterior.

«Es el mejor jugador que tenemos y debemos cuidarlo para que esté en el Atlético mucho tiempo», explicó. Julián sabe de qué va esto del derbi. La temporada pasada, el curso de su puesta en escena, silenció al Bernabéu con un golazo en Champions y un penalti anotado en Liga a lo panenka. Nadie olvida su famoso doble toque. Este sábado vuelve al lugar de los hechos. En el Metropolitano, contra el Real Madrid y con la condición de estandarte.

Mbappé es el jefe del Real Madrid

Mbappé es el homónimo de Julián Álvarez en la otra acera. Es la referencia de un Real Madrid que está en claro crecimiento. Partido tras partido, sigue subiendo el nivel y la presencia del francés es clave para ello. Ante el Levante volvió a quedar demostrado. En un partido en el que le estaba costando aparecer ante una gran defensa granota, en cuanto tuvo la oportunidad dejó su sello en cuatro minutos. Primero, provocando y marcando, a lo Panenka, un penalti y, después, poniéndose el traje de Ronaldo Nazario para cerrar el encuentro en una jugada llena de clase en la que se deshizo del portero para hacer el cuarto gol a puerta vacía.

Mbappé ha hecho nueve dianas en seis partidos, mientras que el Real Madrid ha marcado 16 goles: 14 en Liga y dos en Champions. Es decir, hasta el momento, Kylian marca más de la mitad de los tantos que hace el equipo de Xabi Alonso. Los otros jugadores que han visto portería son Vinicius, con tres tantos; Arda Güler, con dos dianas; Éder Militao, que marcó un golazo frente al Espanyol el pasado sábado para abrir el marcador; y Franco Mastantuono, que se estrenó en el Ciudad de Valencia.

El paso al frente de Mbappé es notable y se está acompañando de un rendimiento futbolístico sobresaliente. El galo es el referente de un equipo en plena formación. Físicamente, ha mejorado mucho, mientras que futbolísticamente se entiende a la perfección con sus compañeros.

Al mismo tiempo, Mbappé se entiende a la perfección tanto con Xabi Alonso como con sus compañeros. Con el donostiarra se siente muy cómodo y ha adquirido confianza en poco tiempo, incluso para hablar con él de aspectos tácticos del juego donde considera que se puede mejorar. Por otro lado, con la mayoría de los compañeros mantiene un grandísimo ambiente, algo que se puede apreciar en el día a día de los entrenamientos.

El futuro y el presente del Real Madrid pasan por Mbappé, algo que saben a la perfección tanto el club como el propio Xabi Alonso. Por ello, tanto desde el banquillo como desde los despachos coinciden en que deben ir en una sola dirección para tratar de que el francés esté lo más a gusto posible y sea el jugador diferencial que ha sido con el PSG, Francia y, aunque en menor medida, la entidad madridista.