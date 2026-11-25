Jude Bellingham tuvo otra gran noche en el Santiago Bernabéu. La salida del inglés en el descanso cambió por completo el encuentro ante el PSV y el Real Madrid consiguió salvar el susto de la primera parte. Después de anotar un golazo que levantó a todo el estadio y certificó la remontada, tuvo un gran gesto de confianza con sus compañeros. El jugador celebró el tanto de Kylian Mbappé antes de tiempo, alzando los brazos tras la recuperación de Güler en campo contrario, justo antes de la asistencia del turco.

El centrocampista sabe perfectamente de lo que son capaces sus compañeros. Todo el equipo estaba de dulce en la segunda parte y no le fallaron en su acto de fe. La presión del conjunto blanco estaba siendo asfixiante para los rivales y el ex del Fenerbahce no dudó en cederle un mano a mano claro al delantero francés, que volvió a cumplir en su cita con el gol.

‘𝐄𝐥 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞’ Bellingham. 🫂 El inglés celebró el 𝐠𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ en la #UCL antes que nadie. #LaCasaDelFútbol https://t.co/HDV12YlNzz — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026



Bellingham está cada vez más liberado y él mismo desvelo el motivo principal, que es José Mourinho. El entrenador portugués está dispuesto a sacar su mejor versión y señaló que actualmente es el mejor del mundo en su posición. Además, aprovechó para recordar que en el Balón de Oro ya destacó que no entendía por qué motivo no estaba en las primeras posiciones.

El encuentro del inglés fue para quitarse el sombrero. En su gol, consiguió controlar, picar ligeramente el balón y sin dejarlo botar lo clavó pegado al palo con un remate de tres dedos desde fuera del área. Además, su impacto en el terreno de juego fue mucho más allá de una acción puntual, con un golpe sobre la mesa a la mala dinámica del partido.

Bellingham, Vinicius y Mbappé vuelven a conectar

Parece que la famosa BMV está de vuelta. El brasileño venía de una mala dinámica y sus compañeros sabían que le hacía falta ver portería. El equipo le buscó en repetidas ocasiones y el extremo le puso la guinda al encuentro con un tanto liberador que desató la ilusión de todo el grupo.