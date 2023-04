El Barcelona realizó su última sesión de preparación de cara al choque de Copa del Rey ante el Real Madrid y Xavi Hernández ya sabe que Frenkie de Jong no podrá estar disponible. El jugador holandés, que cayó lesionado en el partido ante el Athletic Club antes del parón de selecciones, ha hecho todo lo posible por poder ayudar a sus compañeros en el trascendental choque de vuelta del torneo del ‘KO’, pero finalmente tendrá que ver el partido desde la grada.

Frenkie de Jong se había convertido en una de los pilares fundamentales en el centro del campo para Xavi Hernández. De hecho, fue uno de los jugadores clave en la victoria del Barcelona a su eterno rival en el último Clásico disputado en Liga. El holandés cosechó una gran actuación en la remontada de su equipo ante los blancos el pasado 19 de marzo en el Camp Nou, donde acabó por 2-1.

Al igual que él, Dembélé sigue sin recibir el alta médica y Pedri y Christensen siguen recuperándose sus respectivas lesiones. Por ello, Xavi Hernández cuenta con cuatro bajas más que sensibles para este partido donde, en cambio, el Real Madrid cuenta con todos sus futbolistas disponibles salvo el lesionado Mendy.

Con estas tres bajas que ya conocía, sumadas a la de De Jong, Xavi deberá tomar una decisión en torno al sustituto del holandés. Todo hace indicar que tanto Kessie, como Sergi Roberto acompañarán a Busquets en el centro del campo.

