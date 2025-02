Javier Tebas y sus 4 minutos de odio contra el Real Madrid: «Hay una conspiración mundial»

Javier Tebas, siempre que puede, suelta la coletilla de que es madridista. Resulta curioso que el presidente de la Liga desvela sin mucho recelo sus colores y todavía más que este amor por el equipo blanco sea cierto. Sus críticas, cada vez más ácidas contra la entidad a la que presuntamente anima, resultan cada vez más extrañas y llamativas.

«Se intenta que todo el madridismo entre en una política de conspiración que no es. Es un insulto al resto de los clubes. Si un club le gana al Madrid, no es porque haya sido mejor, sino porque el árbitro intencionadamente ha pitado en contra del Real Madrid», dijo Tebas sobre las críticas del equipo madridista al estamento arbitral después de perpetuarse el sistema en el que era parte fundamental José María Enríquez Negreira. El colegiado recibió 8,4 millones de euros por parte del Barcelona en un espacio de 17 años.

«Hay una conspiración mundial, todo el mundo está en contra del Madrid. Se ha convertido en un club llorón. Esto de los árbitros ya no se si es que hay sesgo para el Real Madrid o para que ganen otros clubes que no sean el Real Madrid. Revisan ya cuando juega el Barça con el Rayo, con el otro, es una manía… Llorando han construido un relato que no es verdad», dijo Tebas sobre los vídeos de Real Madrid Televisión.

Tebas vio el partido del Real Madrid contra el Girona y cómo todo el Bernabéu se quejó de los últimos arbitrajes que costaron al equipo blanco siete puntos en tres jornadas. «Todo lo que gritaron estaba preparado. Todos sabemos como funciona esto. Están los portavoces de los clubes y de las gradas. ¿Qué les estamos robando? ¿No creen en el reparto de los derechos de televisión?», dijo.

Tebas, que está jugando con fuego, afirma que «es imposible una Liga sin Real Madrid ni Barça. Es como si quisieran llevarse la Puerta de Alcalá, no cabe en ninguna legislación, ni la nuestra ni la europea. Ni Europa ni nadie van a permitir que se vayan de un sitio a otro», aseveró El Patrón.

Finalmente, en este mensaje de crispación dirigido hacia el madridismo, Tebas no eludió referirse con poco respeto al presidente Florentino Pérez. «Casualmente, cuando convoca elecciones Florentino, se empieza a hablar de Sociedad Anónima Deportiva (SAD), pero ya no se habla de eso. Hasta noviembre de 2023 ha sido miembro de la Junta Directiva de la RFEF y no ha dicho nada. Estuvo ahí ocho meses desde que estalló el ‘caso Negreira’, y no ha dicho nada. No me vale el discurso ahora del Real Madrid. El Real Madrid busca la solución para él mismo», dijo Tebas.

Curiosamente, el Real Madrid se personó de inmediato en el caso Negreira desmontando un relato de Tebas que inicialmente salió cuando el caso estalló diciendo que «había prescrito». El proceder del presidente de la Liga con el club de sus amores, sin duda, es cuanto menos enigmático viendo el lenguaje y las formas para referirse a la entidad deportiva más exitosa y respetada del mundo. Quizá le dé rabia que con él al frente, el Real Madrid ha ganado el doble de Champions League que de ligas españolas.