El ‘madridista’ Tebas contesta a la carta del Madrid contra los árbitros: «Pocas lecciones pueden dar»

Javier Tebas no ha tardado en mostrar su opinión en las redes sociales a la demoledora carta que ha enviado este lunes el Real Madrid a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el lamentable arbitraje de Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva en el partido contra el Espanyol del pasado fin de semana.

Y es que desde el club blanco que preside Florentino Pérez consideran que se trata de una «grave actuación arbitral» lo que ha ocurrido esta última jornada en Cornellá y que «sobrepasan los errores humanos y de interpretación».

Tras leer el duro comunicado del Real Madrid, el mandamás de la Liga ha cargado contra el club merengue, lanzando algún ataque y varias indirectas, por su presunta inacción en momentos del pasado en los que se votaron cambios en el sistema arbitral. «No me ha sorprendido en absoluto la carta del Real Madrid, ya que no dice nada diferente de lo que su televisión lleva tiempo repitiendo», comienza diciendo Tebas en su comunicado restando sorpresa a la protestas del club blanco.

Muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 3, 2025

Asimismo, el presidente de la Liga recalca que «muchos defendemos un cambio radical en el sistema arbitral, acercándonos al modelo inglés o al alemán, con una organización completamente diferente y mucha más transparencia en todas las decisiones estructurales del arbitraje español», apunta Tebas, para luego lanzar un dardo al Real Madrid.

«Lo verdaderamente llamativo es que, en una reunión de LaLiga el 19 de abril de 2023, debatimos e incluso votamos este cambio, y el Real Madrid se opuso, mostrándose tibio y sin proponer soluciones. ¿Tendrá algo que ver que, en aquel momento, el presidente de la RFEF era Rubiales y Florentino Pérez miembro de la Junta directiva de la RFEF?», dejó caer Tebas.

Por último, el jefe de la patronal de clubes españoles formuló otra pregunta retórica y lanzó otra ‘pullita’ final al Real Madrid: «Y ojo, el caso «Negreira» ya estaba en el juzgado, y el Real Madrid tardó semanas en personarse. ¿Por qué? Por cierto, en lo que respecta a «sistemas corruptos», pocas lecciones pueden dar. Y no me refiero al Real Madrid como institución», finalizó Tebas en un tono desafiante.

Estas declaraciones de Tebas encienden aún más la polémica en torno a la situación arbitral en el fútbol español. Además, este nuevo cruce de declaraciones pone en evidencia la fractura entre el Real Madrid y los organismos que rigen nuestro fútbol.