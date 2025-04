Iturralde destila antimadridismo y pide una sanción ejemplar para Carvajal

La final de la Copa del Rey sigue dando que hablar por lo sucedido al final del partido entre Real Madrid y Barcelona. Después de que se dieran a conocer las decisiones del Comité de Disciplina por lo ocurrido el domingo en el Clásico, el antimadridista Iturralde González analizó los casos uno por uno y pidió una sanción para Dani Carvajal por protestar una acción del árbitro desde la grada.

El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó con seis partidos a Antonio Rüdiger, dos a Lucas Vázquez y le retiró la tarjeta roja a Jude Bellingham. Carvajal se encontraba en la grada apoyando a sus compañeros en la final copera. El lateral continúa recuperándose de su lesión para intentar llegar al Mundial de Clubes y echar una mano al equipo para intentar conquistar el trofeo de campeón del mundo.

En opinión de Iturralde González, el lateral madridista, que estuvo en la grada, le faltó al respeto al árbitro y considera que deberían de haberle sancionado a él también: «Al espectador Carvajal, demostrado en vídeos, llamando hijo de la gran puta al árbitro, ¿le van a sancionar? Si no hay sanción, esta comisión es una mentira».

😡 🗯️ «Al espectador Carvajal, demostrado en vídeos, llamando hijo de la gran p*ta al árbitro, ¿le van a sancionar?» 🤥 «Si no hay sanción, esta comisión es una MENTIRA» ➡️ La pregunta de @itu_edu para la Comisión Permanente del CSD, que tramita las propuestas de sanción pic.twitter.com/rcRbdX99Xp — El Larguero (@ellarguero) April 29, 2025

El ex árbitro, reconocido antimadridista, también opinó en El Larguero de la Cadena SER sobre la sanción a Rüdiger, sobre la que asegura que «se queda corta por la gravedad de los hechos»: «Si queremos acabar con la violencia en el fútbol y vamos siempre a lo más bajo del código sancionador, sale ganando el infractor. Si la imagen que das es esta, sobre todo al fútbol base… Se queda corta por la gravedad de los hechos».

«Ha querido agredir a un árbitro. Si una persona del público tira una botella para agredir a un árbitro, aunque no le pegue, la sanción es muchísimo mayor. Un jugador que es el que tiene que dar ejemplo, que está en el banquillo y le pones solo 6 partidos me parece poco», añadió sobre la sanción de seis partidos al central alemán del Real Madrid.

Lo de Bellingham «chirría»

Respecto a Jude Bellingham, al que el Comité de Disciplina le quitó la roja que vio en el Clásico, Iturralde afirmó que «ellos mismos se contradicen, por eso me chirría. Ellos dicen que hay un error manifiesto material en el acta, si es así, no cabe la palabra ‘más que ser sujetado, parece’. Si parece, le tienes que dar la razón al árbitro con lo que pone. Porque si tu usas parece, estás poniendo lo que tú crees».

«El acta está por encima del Comité de Competición. En ningún momento pone los metros ni que tiene que ser sujetado. La clave de la resolución es que, si estás diciendo que el error arbitral es manifiesto, no puedes poner parece. Tienes que aseverar y decir que no hay actitud agresiva. ¿Cómo que parece? Ahí el error manifiesto es del Comité», agregó el ex colegiado vasco. Por último, Iturralde considera que la sanción de «dos partidos a Lucas Vázquez es lo normal, está bien».