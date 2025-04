Dani Carvajal también tuvo protagonismo en el trascendental partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions del Real Madrid contra el Arsenal al irse a por Bukayo Saka al descanso. El lateral derecho del equipo blanco, segundo capitán, fue a frenar una provocación de la estrella de los gunners. Cuando se dirigía al túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu, el español le agarró por detrás del cuello para dejarle algunas cosas claras, a la que este se giró de mala manera y tuvieron que ser separados.

Cabe recordar que Carvajal no puede jugar porque sigue en su proceso de recuperación de su triple rotura de rodilla, por lo que no dejó de sorprender que un jugador capital del Real Madrid en ropa de calle fuese quien tuvo que dirigirse a por Saka. El madrileño iba en son de paz, pero el ‘7’ del Arsenal se rebrincó y el defensa no lo pasó por alto, por lo que varios miembros del club blanco intervinieron para que el enfrentamiento no pasara a mayores.

Saka había fallado en los primeros minutos de la primera parte un penalti inexplicable por un agarrón de Raúl Asencio sobre Mikel Merino. Thibaut Courtois se hizo gigante, le intimidó y detuvo su lanzamiento a lo panenka. La intención de Carvajal pudo ser simplemente consolarle al descanso, pero el futbolista de 23 años no se lo tomó nada bien y pudo generar un enganchón aún más importante.