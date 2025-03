La increíble enganchada de Iturralde con Hernández Hernández con Rüdiger de por medio

El penalti de Rüdiger sobre Jesús Rodríguez durante el encuentro entre Betis y Real Madrid todavía colea. La acción le costó la derrota y la segunda plaza liguera al equipo blanco y alimentó las tertulias posteriores. Uno de los más críticos ha sido Iturralde González, ex árbitro de Primera División que reclamó más castigo para el central madridista.

Todo ocurrió a los 54 minutos de encuentro, cuando el canterano bético se lanzó a por la portería blanca y a Rüdiger le derribó para evitar gol. Para Iturralde estaba claro el color de la cartulina y así lo manifestó, haciendo sangre al club blanco tras una derrota que le aleja del liderato. «Al ser un empujón por detrás tiene que ser roja», explicó.

Argumento por el que redobló su apuesta pasadas 24 horas de la acción a juicio del acta Hernández Hernández. «Rüdiger fue amonestado por realizar una entrada obre un adversario en la disputa del balón dentro del área de penalti evitando un manifiesta ocasión de gol», rezaba el acta arbitral del partido.

Sobre el mencionado contenido se basó Iturralde González para mantener su argumentario. «Él mismo dice que es tarjeta roja con esa redacción. No es una zancadilla, es una entrada que es un empujón por detrás. Eso es roja siempre. No se como el VAR no le llama para que revise la jugada y expulse al jugador», explicó Iturralde González.

En cuanto al resto de acciones, Iturralde estuvo muy crítico con su ex compañero en el Comité Técnico Arbitral. «Está muy pitón Hernández Hernández y no sé por qué. Creo que tiene miedo de que se le escape el partido y está pitando cosas que habitualmente, no hace», dijo.

En otra de las acciones, un choque entre Aurélien Tchouaméni y Ricardo Rodríguez en el área blanca, el vasco estuvo más cercano al Real Madrid: «Es un choque de fútbol, algo insuficiente para señalar los once metros. Nada, no es nada», explicó Iturralde González.

Además, el ex colegiado realizó un alegato a favor del arbitraje español. «Uno de los mejores árbitros que hay en España, Alberola Rojas, se lo ha llevado la CONMEBOL para un torneo de categorías inferiores. Está allí porque la UEFA lo manda allí. No nos pueden quitar uno de los mejores árbitros con todo lo que hay en juego en el fútbol español», explicó Iturralde González.