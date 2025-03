Iturralde hace sangre en la derrota del Real Madrid: «Y tenían que haber expulsado a Rüdiger»

Iturralde González, ex árbitro antimadridista de Primera División, volvió a la carga contra el Real Madrid, hurgando en la herida de los blancos tras su derrota ante el Betis en el partido de la jornada 26 de Liga (2-1). La acción que lo cambió todo en el Benito Villamarín fue la del penalti de Antonio Rüdiger sobre Jesús Rodríguez y el posterior lanzamiento anotado por Isco Alarcón. El castigo para el antiguo colegiado fue escaso, pero Hernández Hernández empleó bien el criterio enseñándole al central alemán sólo la tarjeta amarilla.

Todo ocurrió a los 54 minutos de encuentro, cuando el canterano bético se lanzaba a por la portería blanca y a Rüdiger no le quedó otra que derribarlo para evitar un posible gol. Aun así, no era acción de roja al ser dentro del área y estar cerca Ferland Mendy, defensa del Real Madrid, y sobre todo Thibaut Courtois con opciones de detener un lanzamiento que no se produjo por la falta. Para Iturralde estaba claro el color de la cartulina y así lo manifestó, haciendo sangre al club blanco tras una derrota que le aleja del liderato.

«Al ser un empujón por detrás, tiene que ser roja», valoró Iturralde, que se quiso meter en la mente del árbitro canario para explicar su acertada decisión: Hernández Hernández interpreta que Courtois tal vez tenga alguna opción de llegar a frenar a Jesús Rodríguez, pero para mí, no. Debió ser roja. Poco después, negó que Rodrygo Goes provocase un penalti por otro derribo: «Le mete un poco el cuerpo, pero no hay nada».

Iturralde la toma con Hernández Hernández

En cuanto al resto de acciones, Iturralde estuvo muy crítico con su ex compañero en el Comité Técnico Arbitral: «Está muy pitón Hernández Hernández y no sé por qué. Creo que tiene miedo de que se le escape el partido y está pitando cosas que habitualmente, no hace». En otra de las acciones, un choque entre Aurélien Tchouaméni y Ricardo Rodríguez en el área blanca, el vasco estuvo más cercano al Real Madrid: «Es un choque de fútbol, algo insuficiente para señalar los once metros. Nada, no es nada».