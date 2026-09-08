La hora de Diomande

Yan Diomande será titular en el costado derecho del ataque del Real Madrid contra el Inter de Milán. El futbolista marfileño tendrá su primera oportunidad en el once desde que llegó al conjunto blanco y lo hará en un escenario de máxima exigencia: el Santiago Bernabéu y la primera jornada de la fase liga de la Champions.

José Mourinho ha decidido acelerar el proceso de adaptación del extremo, que hasta ahora había desempeñado un papel secundario. Diomande ha participado como suplente en los cuatro partidos de Liga disputados por el Real Madrid, pero apenas acumula 87 minutos. No ha marcado, no ha dado ninguna asistencia y tampoco ha conseguido rematar a portería.

Una participación reducida para el fichaje más caro de la historia del club. El Real Madrid realizó una inversión millonaria para incorporarlo desde el Leipzig, convencido de que se trata de uno de los atacantes con mayor proyección del fútbol europeo. En el club mantienen una fe ciega en sus condiciones y consideran que solamente necesita tiempo, confianza y continuidad para mostrar su verdadero nivel.

Diomande no estaba cómodo

El propio jugador empezaba a sentirse incómodo con su situación y con los pocos minutos disputados durante el comienzo de la temporada. Diomande llegó al Real Madrid con la intención de ser importante, pero Mourinho optó por introducirlo progresivamente para protegerlo de la presión que acompaña a su precio y a las enormes expectativas generadas por su fichaje.

El técnico portugués ha pedido calma en todo momento. Diomande tiene 19 años, acaba de cambiar de equipo y necesita adaptarse a un club donde cada actuación es examinada al detalle. Mourinho no quería lanzarlo al once antes de tiempo ni permitir que asumiera responsabilidades excesivas durante sus primeras semanas en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el entrenador considera que ya está preparado para dar el siguiente paso. Las ausencias de Arda Güler por sanción y Rodrygo por lesión abren un hueco en el costado derecho. Brahim Díaz era la otra gran alternativa, pero Mourinho se inclina por la velocidad y la profundidad del marfileño.

Una oportunidad para derribar la puerta

Diomande aportará un perfil diferente al ataque del Real Madrid. Es un extremo puro, vertical y acostumbrado a recibir pegado a la línea de banda. Su presencia permitirá al equipo ganar amplitud y estirar la defensa de un Inter que jugará con una línea de tres centrales y dos carrileros.

El marfileño tendrá como principal objetivo atacar la espalda de Carlos Augusto, que ocupará el carril izquierdo ante la ausencia de Federico Dimarco. Su capacidad de aceleración y su desborde en el uno contra uno pueden obligar al futbolista brasileño a retroceder y limitar su presencia ofensiva.

Además, formará una banda de enorme potencia junto a Denzel Dumfries. Los dos futbolistas tienen físico, velocidad y capacidad para repetir esfuerzos. Mourinho espera que esa sociedad permita al Real Madrid profundizar por la derecha y mejorar la presión tras pérdida, uno de los aspectos cuestionados después de la derrota contra el Betis.

La oportunidad llega antes de lo previsto, pero Diomande lleva semanas esperándola. El club confía plenamente en él y Mourinho entiende que ha llegado el momento de comprobar su respuesta como titular. El escenario no puede ser más exigente ni más estimulante. Su primera noche desde el inicio será una noche de Champions.