Henry define al Real Madrid: «No es suerte, es hegemonía»

El Real Madrid lo ha vuelto a hacer, jugará una nueva final de la Liga de Campeones tras otra remontada histórica, y eso ha provocado los elogios de la prensa mundial, entre ellos de Thierry Henry. El ex delantero francés alucinó con la gesta del conjunto de Carlo Ancelotti, después de darle la vuelta a la eliminatoria en los minutos finales del encuentro contra el Bayern en el Santiago Bernabéu. «No es suerte, es hegemonía», señaló.

El Bayern de Múnich se adelantó con un gran gol de Alphonso Davies, pretendido por el Real Madrid para la próxima temporada. Los alemanes apenas habían puesto en aprietos a Andriy Lunin, pero en una contra aislada el conjunto bávaro hizo el primero del encuentro tras una buena jugada del austriaco por la banda. Los blancos se toparon con el palo y con un sensacional Manuel Neuer una y otra y otra y otra vez, pero no bajaron los brazos nunca.

El Real Madrid creyó hasta el final porque un gol forzaba la prórroga. Todos estaban esperando que pasara algo, la historia de este equipo hacía presagiar que lo mejor estaba por venir. Y así fue. El único error del guardameta alemán en todo el partido lo aprovechó Joselu Mato para anotar el gol del empate. Corría el minuto 88 cuando el delantero, que había ingresado en el terreno de juego recientemente, mandaba el partido a la prórroga.

Thierry Henry after Real Madrid’s 4-3 win against Bayern Munich:

“This is Real Madrid, you’re not playing I’m sorry to say it no mickey mouse team.”

"This Real Madrid! This is what they do! There's no luck in that. It's called Real Madrid. Period."

