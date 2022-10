Eden Hazard no aguanta más su situación en el Real Madrid. El belga, que insistió en quedarse para buscar su última oportunidad para triunfar de blanco, se siente maltratado por Ancelotti y busca una salida tras el Mundial aunque sea en forma de cesión. La Juventus, sumida en plena crisis de identidad, juego y resultados, estaría dispuesta a abrirle las puertas.

Después de tres temporadas y media marcadas por las lesiones y la irrelevancia, la etapa de Eden Hazard en el Real Madrid puede haber tocado a su fin. El belga, que decidió quedarse el verano pasado en busca de apurar un último baile en el Bernabéu, busca una salida para abandonar el equipo madridista cuando se reabra el mercado de fichajes en enero después del Mundial.

No lo tendrá fácil a pesar de que no peligra la presencia de Hazard en la lista de Roberto Martínez para representar a Bélgica en el Mundial. El seleccionador tiene fe ciega en un futbolista que ha ido involucionando temporada tras temporada. No ocurre lo mismo con Ancelotti, que le ha acabado dando por imposible.

Ciclo acabado

Ni la lesión de Benzema, que le abrió las puertas a jugar como falso nueve, ni la intención de Ancelotti de acercarle al área y restarle trabajo han permitido que Hazard vuelva a parecerse a Hazard. El belga, sin confianza ni desborde, ha acabado siendo un jugador irrelevante y ha pasado a ser de los últimos de la fila en la rotación del Real Madrid.

Su salida en enero será mas que complicada pero Hazard lo va a intentar. A día de hoy, su cartel en la Premier se ha esfumado y sólo mantiene abiertas las puertas de un grande en horas bajas: la Juventus. A su favor la situación límite que vive la Vecchia Signora y las excelentes relaciones entre Agnelli y Florentino Pérez, dos de los presidentes del núcleo duro de la Superliga. En su contra, su elevado salario, que podría ser un freno para la Juve.