Eden Hazard dejó pasar una nueva oportunidad en Varsovia. El belga fue titular en el duelo que midió a Shakhtar Donetsk y Real Madrid en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. Los blancos no hicieron un buen partido ante los ucranianos y el atacante desaprovechó una buena ocasión para empezar a demostrar que puede tener un papel más importante en la plantilla. Ancelotti tras el encuentro excusó su partido en rueda de prensa, pero la realidad es que las estadísticas dejan a las claras que, una vez más, no hizo lo que se espera de un jugador que hace no tanto estaba entre los mejores del mundo.

«Eden ha hecho lo suyo. Ha tenido dificultades, como Karim, porque ellos han cerrado bien por dentro. Ha cumplido. Estaba planteado así el tema de los cambios porque tenemos un banquillo potente», aseguró un Ancelotti que sabe que el belga dejó pasar el enésimo tren. Y quién sabe si habrá muchos más. Si en el último mes hasta Mariano parecía que le había adelantado en las rotaciones, el italiano en Varsovia le permitió formar en el once titular otra vez, pero no cumplió.

Los números de Hazard en la hora que estuvo sobre el césped del estadio Municipal del Legia de Varsovia dicen que no tiró a puerta, no completó un regate, no remató un centro, ganó cero duelos, fue incapaz de provocar una falta, tampoco la hizo, no recuperó una pelota y, encima, perdió 10. Sólo dejó atisbos de la calidad que mostró en el pasado en una buena jugada de combinación que acabó en nada. Eden no estuvo bien y la duda es si recuperarle sigue siendo posible.

Hazard regresó contento al trabajo en pretemporada. Con la Decimocuarta entre sus brazos aseguraba que este iba a ser su año. Y la verdad es que en las primeras semanas de trabajo mostró un buen nivel, pero con el paso de los meses ha vuelto a las andadas. Siendo su problema más una cuestión de confianza que de físico, la realidad es que es incapaz de demostrar que puede ser importante.