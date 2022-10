Ancelotti: «He intentado no inventar y poner a los jugadores en su sitio»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria por 3-1 del Real Madrid frente al Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Con este triunfo, los blancos recuperan el liderato en solitario y asestan un golpe muy duro a su máximo rival. El italiano explicó que sus jugadores estuvieron «bien con y sin balón».

Valoración del partido

«Contra este tipo de equipo con tanta calidad tienes que hacer un partido completo y lo hemos hecho. El equipo ha estado bien con y sin balón, teníamos mucha confianza. Nos hemos adelantado bastante pronto y desde ahí lo hemos controlado bastante bien, también en la segunda parte».

Militao

«Militao tenía que meterle más presión a Lewandowski, que es un jugador muy fuerte, y lo ha hecho muy bien. Hemos controlado muy bien a sus jugadores entre líneas, De Jong y Pedri. La primera parte ha sido muy buena en este sentido».

Cambios

«Los cinco cambios ayudan mucho. Tengo jugadores en el banquillo que claramente merecen estar en el once titular, pero no puedo meter a todos. El tipo de partido era para meter más energía en el centro del campo y si las cosas no salían bien teníamos a Rodrigo y Camavinga para entrar en la segunda parte».

Inventos

«He pensado en la temporada pasada, cuando inventé algo, y en este partido he intentado no inventar y poner a los jugadores en su sitio. Lo han hecho muy bien y quiero destacar a Modric, que ha hecho un partido espectacular».