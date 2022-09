Hazard acabó tocado con Bélgica tras sufrir un golpe en la rodilla

Eden Hazard tuvo que salir antes de tiempo en el partido de la Liga de las Naciones ante Holanda tras recibir una dura patada en su rodilla por parte de De Roon. El jugador belga, que ha sido titular en ambos partidos con su selección durante este último parón antes del Mundial de Qatar, tuvo que ser sustituido en el minuto 64 al no poder continuar en el terreno de juego. Por aquel momento, el partido iba 0-0, pero Van Dijk deshizo la igualada 10 minutos más tarde.

Y es que el extremo del Real Madrid había logrado con Bélgica los minutos que no está pudiendo disfrutar con su club. En el primer partido frente a Gales también salió de inicio, pero fue sustituido en el minuto 65. En el partido de este domingo frente a los holandeses, el capitán belga tampoco pudo acabar por un golpe en su rodilla. No obstante, salió del terreno de juego por su propio pie y no parece que sea grave la lesión.

Tras el partido frente a Gales, Hazard habló para los medios de comunicación y declaró querer jugar más: «Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más».

En su cuarto año como madridista, el jugador de 31 años sigue sin revertir la situación y, un año más, está viendo como es una de las últimas opciones en ataque para Ancelotti. Esta temporada ha sido titular en un solo encuentro, frente al Mallorca y no lo hizo en su posición de extremo, sino como falso ‘9’ y el experimento no salió del todo bien, por lo que Ancelotti decidió cambiarlo antes del minuto 60 de partido.