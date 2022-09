Eduardo Camavinga concedió una entrevista desde Francia en la que habló sobre su situación en el Real Madrid y también dejó claro que el club blanco ha sido su sueño desde pequeño. «Cuando me llamaron no lo dudé ni un segundo», afirmó.

Modric y Kroos

“He aprendido mucho de Modric y Kroos. Lo primero, la posición en que ellos juegan en el campo y las características, pero también lo que hacen fuera: practicar deporte después del entrenamiento, descansar… Son cosas que me aplico porque son buenas para mí”.

El Real Madrid

“Ha sido mi sueño desde pequeño. Es el mejor club del mundo y cuando vinieron a ficharme no tuve ninguna duda de que quería venir”.

El vestuario

“Soy extrovertido, hablo con cualquiera. Me resulta fácil y desde el primer día todo el mundo fue amable conmigo. Mi adaptación ha sido fácil y rápida. Mis mejores amigos, por mi idioma, son franceses, pero me hablo con todos. Un poco más con Aurélien (Tchouameni), Rüdiger, Benzema o Alaba. Me gusta vivir en Madrid, el clima y la gente”.

Ancelotti

“Es uno de los mejores del mundo porque ha sido capaz de ganar muchas competiciones diferentes en muchos países. Es una persona que habla mucho con los jugadores, también con los jóvenes. Cuando llegué me dio unos roles y me explicó lo que quería de mí. Tanto si soy titular o suplente, siempre me transmite mucha confianza”, afirmó en una entrevista concedida a GQ.

Trofeo favorito

“El año pasado ganamos cuatro títulos (incluye la Supercopa de Europa, ganada en el primer partido de este curso), para lo que vine a Madrid. Estoy muy feliz, pero ahora queremos más. Francia es favorita para el Mundial de Qatar porque tenemos mucho jugador de clase mundial. Jugar la Copa del Mundo sería un sueño”.