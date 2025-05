El Gobierno de Pedro Sánchez que sí consuela al Barça guardó silencio cuando el Arsenal eliminó al Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a mostrar su faceta más antimadridista tras la eliminación del Barcelona en la Champions League. Después de que el Inter de Milán derrotase al equipo culé, el Consejo Superior de Deportes (CSD) mandó ánimos al equipo azulgrana en sus redes sociales. Sin embargo, cuando el Real Madrid cayó ante el Arsenal en cuartos, ‘ni mu’.

«Una despedida cruel en esta edición de la Liga de Campeones. El @FCBarcelona_es ha firmado una gran eliminatoria de semifinales ante el Inter de Milán. Lamentablemente, se ha quedado sin premio después de acariciar la clasificación para la gran final. Ánimo, culers», escribió el CSD, dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes, en la red social X (antiguamente Twitter).

💔 Una despedida cruel en esta edición de la Liga de Campeones. 🔵🔴 El @FCBarcelona_es ha firmado una gran eliminatoria de semifinales ante el Inter de Milán. 🥹 Lamentablemente, se ha quedado sin premio después de acariciar la clasificación para la gran final. Ánimo, culers. pic.twitter.com/XkFJ8odCBU — CSD (@deportegob) May 6, 2025

El CSD no dio ánimos al Real Madrid

Cuando el Real Madrid cayó ante el Arsenal el pasado 16 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez no saltó en redes sociales para darle ánimos al club blanco. Entonces, cuando el CSD publicó su tuit, varios aficionados merengues han saltado, de manera irónica. «Ánimo al equipo del gobierno», «os ha faltado inscribirles un par de jugadores más contra las normas», apuntaron ciertos comentarios debajo del tuit. Pero, ¿por qué llegan tantas burlas?

Pedro Sánchez perdonó al Barcelona

Pues, porque el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del CSD, ha favorecido al Barcelona al mantener inscritos a Dani Olmo y Pau Víctor hasta el final de la temporada, a pesar de que ni la Liga ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) encontraron razones normativas para ello.

Dani Olmo y Pau Víctor no podían jugar con el Barcelona porque sus licencias fueron canceladas y no podían ser inscritas nuevamente en la misma temporada por el mismo club. La Liga confirmó que el Barcelona no presentó ninguna alternativa válida para cumplir con la normativa de control económico (Fair Play financiero) que le permitiera inscribir a estos jugadores a partir del 2 de enero, debido a la delicada situación económica del club. Además, la RFEF señaló que la documentación para la inscripción llegó fuera de plazo y, por normativa, una vez canceladas las licencias no pueden volver a darse de alta en la misma temporada.

No obstante, el CSD decidió perdonar al Barça y basó su decisión en la supuesta «incompetencia» de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-Liga para negar las licencias a estos jugadores, anulando así el acuerdo que impedía su inscripción y permitiendo que continúen jugando hasta junio.

La Liga, presidida por Javier Tebas, recurrió la decisión del CSD, acusando a este organismo de sobrepasar sus competencias y de «adulterar la integridad de la competición». Como respuesta, Uribes prefirió burlarse de Tebas en el podcast ‘El Cafelito’ de Josep Pedrerol. «Dani Olmo probablemente no estaría jugando sin un error formal suyo. Es claro. Si no, no jugaría porque nosotros no tenemos competencia para sustituir a la Liga y a la Federación en el tema de fondo del fair-play financiero», zanjó.