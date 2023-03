Florentino Pérez no acudirá al Camp Nou para presenciar el duelo que enfrentará a Barcelona y Real Madrid este domingo. El máximo mandatario blanco finalmente no estará presente en el primer Clásico que se celebra después de que el Real Madrid decidiera personarse en la causa por el Caso Negreira. Es la primera vez que no estará presente en el palco de la entidad catalana en 20 años. La representación de la directiva madridista será numerosa, aunque no estará el máximo mandatario.

Barcelona y Real Madrid viven momentos de tensión después de que el conjunto blanco, después de una junta directiva celebrada la pasada semana, decidiera personarse en la causa por el caso Negreira. Joan Laporta pasó al ataque contra todos los estamentos en una intervención realizada el viernes y en el conjunto blanco consideran que lo mejor es que Florentino Pérez no se desplace hasta el Camp Nou.

El Barcelona ya había cancelado la comida de directivas previa al partido alegando la sucesión de Clásicos de las últimas semanas. En un principio, Florentino Pérez sí consideraba estar presente en el palco de autoridades pero visto el ambiente hostil que espera a la expedición blanca se ha considerado que lo mejor es no acudir a un Clásico que se presenta decisivo por la Liga.

El Barcelona no encajó de mejor grado la decisión del Real Madrid de personarse en la causa por el caso Negreira y así se lo hizo ver en su día Laporta al propio Florentino Pérez. De hecho, el conjunto culé ya no delegará su voto en la asamblea de la Liga en el Real Madrid y por ello también canceló la comida de directivas previa al partido, algo que suele ser habitual en todos los enfrentamientos entre ambos.

En defensa de sus intereses

El Real Madrid, tras la Junta Directiva de urgencia que se celebró en la mañana de pasado domingo en las oficinas de Valdebebas, decidió personarse en el procedimiento «en defensa de sus legítimos intereses». El conjunto blanco manifestó su «profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos» y también reiteró «su plena confianza en la acción de la justicia» para esclarecer lo sucedido durante el tiempo en el que el Barça pagó al entonces número dos de los árbitros, Enríquez Negreira.