Florentino Pérez da la bienvenida a Endrick: «Comienza tu historia con el club de tu vida»

Al igual que sucedió días antes en la presentación de Kylian Mbappé, Florentino Pérez tomó la palabra para dar la bienvenida a Endrick. El presidente del Real Madrid alabó al futbolista brasileño en un emotivo discurso ante un Bernabéu que, como sucedió con la estrella francesa, se llenó para ver la puesta en escena del joven delantero, que lucirá el dorsal 16 en su primera temporada como jugador madridista. La afición madridista también ovacionó al presidente como suele ser habitual en cada comparecencia pública.

Este sábado 27 de julio ha sido el día de Endrick en el Real Madrid. El delantero brasileño, con 18 años recién cumplidos, pasó reconocimiento a primera hora antes de poner rumbo a la Ciudad Real Madrid de Valdebebas para firmar su contrato con el club blanco. Ahí también posó junto a Florentino Pérez y el dorsal 16 que lucirá en su primera temporada en el equipo de Carlo Ancelotti. Posteriormente puso rumbo al Bernabéu para ser presentado a un estadio que se llenó para ver su puesta en escena con la camiseta blanca.

Florentino Pérez fue el primero en tomar la palabra en la presentación de Endrick con el Real Madrid. «Queridos madridistas. Hoy volvemos a sentir la ilusión con la que recibimos siempre a los grandes jugadores que sueñan con vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid. Lo hacemos en nuestro estadio, que es nuestra casa y se ha ido transformándose hasta convertirse en un monumento que nos enorgullece a todos. Este es el Bernabéu de las noches mágicas y que enamora a todos los aficionados al fútbol. Aquí están las 15 Copas de Europas que nos unen a cientos de millones de personas. Son el símbolo de nuestra historia», comenzó diciendo. «Nuestros 122 años nos obligan a tener una gran responsabilidad: transmitir estos valores de generación en generación. Lo que nos transmitieron Santiago Bernabéu, Gento, Amancio, Di Stéfano, Pukas, Santamaría o Pirri, nuestro presidente de Honor», dijo antes de reclamar a éste para que subiera al escenario.

Florentino Pérez y Endrick

«Estamos convencidos de que este equipo nos va a seguir dando muchas alegrías porque nuestros jugadores forman una gran familia y siguen teniendo hambre de títulos. Trabajamos para seguir mejorando, siendo fieles a una política deportiva que nos ha hecho ser referentes en el mundo del fútbol: la mezcla de grandes jugadores con jóvenes talentos. Así seguimos construyendo esta etapa», afirmó.

«Hoy damos una bienvenida para uno de los futbolistas que han nacido para vestir la camiseta del Real Madrid. Un joven que ya ha emocionado con su fútbol a los que amamos a este deporte», dijo antes de que la joven estrella brasileña hiciera acto de presencia bajo una ovación atronadora en el Santiago Bernabéu.

«Querido Endrick. Este momento que estás viviendo era lo que soñabas cuando eras un niño. Acabamos de ver como aquel niño pequeño que jugaba al fútbol tenía muy claro que quería jugar en el Real Madrid. Esto te ha llevado a cumplir el sueño de tu vida, cuando con tan sólo 9 años tuviste la experiencia de compartir momentos de fútbol y de vida con la Fundación Real Madrid», le dijo Florentino a Endrick tras recibirlo en el escenario habilitado para la ocasión.

«Hoy estás aquí junto a tu familia, que quiere acompañarte en uno de los días más felices de tu vida. También te acompañarán en este camino los millones de madridistas que están representados aquí: la mejor afición del mundo. Esta afición no se rendirá nunca y te ayudará hasta el último instante de cada partido para que tu no te rindas. Querido Endrick, a pesar de tu juventud llegas al Madrid con un bagaje importante en el fútbol brasileño con la camiseta de un equipo histórico como el Palmeiras. Lo has hecho logrando el cariño de todos los aficionados. Te has convertido en una de las estrellas emergentes del fútbol internacional», siguió.

Para finalizar, el presiente afirmó que: «La afición sabe que vas a dar todo por el escudo y la camiseta que la que afrontas el mayor reto de tu vida. El Real Madrid y Brasil están unidos en el mundo del fútbol. Un día como el de hoy lo vivieron grandes jugadores como Didí, Canario, Roberto Carlos, Marcelo, Ronaldo Nazario, Kaká, Casemiro, Danilo, Savio… Te vas a encontrar en este equipo con compañeros como Vinicius, Rodrygo o Militao. Ellos te habrán contado lo que significa ser jugador del Real Madrid. Hoy comienza tu historia con el club de tu vida. Enhorabuena y bienvenido a tu casa».