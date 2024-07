Ancelotti desvela las dos cosas que dijo a Mbappé en su primer encuentro en Madrid

Carlo Ancelotti desveló la conversación que tuvo con Kylian Mbappé cuando se encontraron por primera vez tras el fichaje del galo por el Real Madrid. Cuando el delantero visitó Valdebebas por primera vez estuvo charlando un rato con el técnico, que le dio «una cálida bienvenida». Ambos cruzaron las unas palabras antes de que el francés fuera presentado y se marchara de vacaciones.

El preparador italiano del Real Madrid le aconsejó a su nueva estrella que aprovechara las vacaciones para descansar, porque ha sido una «temporada muy larga». Cuando le preguntaron a Ancelotti si podía revelar lo que le había dicho a Mbappé, el entrenador madridista contestó: «Dos cosas. La primera, le di una cálida bienvenida, porque la acogida que le dio el Real Madrid y los fans fue excepcional. La segunda, fue que descansara, que se fuera de vacaciones porque para los jugadores fue una temporada muy larga».

Mbappé se ha convertido en una de las grandes atracciones de un Real Madrid que cuenta con un equipo temible, el mejor de Europa. Los blancos se han hecho con los servicios de uno de los grandes jugadores del mundo. Ahora, la gran incógnita es su posición en el campo, ya que juega en la misma posición que Vinicius Jr. Carletto despejó las dudas y desveló que le ve jugando en punta «con el ataque bastante abierto».

🚨 MBAPPÉ EXCLUSIVE

The Don himself @MrAncelotti sits down with the @obionepodcast to outline his masterplan for his shiny new toy at @realmadrid.

What a frightening prospect Real are this season. 😱🔥

▶️ Catch the full Taking the Mikel

episode now: https://t.co/nODfx3npxA pic.twitter.com/rtANCGnKKA

— The Obi One Podcast (@obionepodcast) July 25, 2024