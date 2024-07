El inicio de la etapa de Kylian Mbappé con el Real Madrid no ha podido ser mejor. En el club blanco están encantados con la actitud del jugador francés, que se ha puesto desde el primer minuto a disposición de la entidad. Todas las decisiones que se han adoptado (día en el que regresa a los entrenamientos, cómo afrontar la pretemporada, no operarse de la nariz…) han sido consensuadas. Mbappé está a disposición del Real Madrid para todo.

Mbappé empezará los entrenamientos el 6 o 7 de agosto, una semana antes de la disputa de la Supercopa de Europa ante la Atalanta en Varsovia, y tiene ya un plan establecido con Antonio Pintus. El preparador físico, figura clave en este Real Madrid, está en contacto permanente con el jugador francés, que ya abre una nueva etapa en su carrera futbolística. Disfrutando de unas merecidas vacaciones, Mbappé no está para nada desconectado de la preparación física. Y para ello, Pintus y Mbappé contactan con videollamada.

Pintus tiene un plan con Mbappé. Y ese pasa porque haya una preparación importante ante la exigente temporada que tiene el Real Madrid el próximo curso. Habrá siete títulos en juego y un calendario que apenas parará. Y las primeras decisiones, consensuadas entre jugador y club, fue que Mbappé no se opere la nariz y que no vaya a la gira de Estados Unidos.

Kylian en todo momento se ha puesto a disposición del club y ha consensuado todo con el Real Madrid. No operarse de la nariz no es una decisión exclusiva suya: se negoció con el club el día de su presentación. Tras la oleada de cariño del madridismo que vivió en su presentación, Mbappé disfruta ya de unas merecidas vacaciones. No irá a la gira del Real Madrid en Estados Unidos. Así lo ha acordado con el club. Kylian tiene que descansar tras una exigente temporada y se incorporará a la disciplina de grupo sobre el 6 o 7 de agosto. Una semana después jugará el Real Madrid la Supercopa de Europa ante la Atalanta en Varsovia. Se espera que ese sea el debut oficial de Mbappé con el club de sus sueños.

En el Real Madrid están encantados con la actitud de un Mbappé. Incluso desde el club, en la figura de Antonio Pintus, le han dicho que no se preocupe en sus vacaciones, que ya una vez se incorpore al trabajo tendrá una pretemporada completa para estar al mejor nivel durante el exigente curso futbolístico que viene por delante, con siete títulos en juego.

Mbappé ya es madridista

Kylian Mbappé fue presentado este martes 16 de julio ante más de 80.000 personas en una presentación que recordó a la de Cristiano Ronaldo en 2009. El delantero francés demostró su amor por el Real Madrid realizando innumerables guiños hacia el club que ha suspirado por él en los últimos siete años. Ya no sólo durante el acto sobre el césped del Santiago Bernabéu, sino también en rueda de prensa ante los periodistas. «Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño. Un sueño no se paga. Es una gran satisfacción para mí y mi familia. Todo lo que hice para llegar aquí fueron muchas etapas», comentó el ex del PSG.

Por otro lado, Kylian Mbappé no se operará de la nariz tras su fractura en esa zona en la Eurocopa. Era una de las grandes incógnitas durante el día de su presentación y en los días posteriores al choque que sufrió ante Austria en el partido inaugural del torneo, pero la decisión está tomada: no habrá operación. El capitán de la selección francesa tendrá exactamente un mes de descanso para afrontar su primera temporada vestido de blanco. Una temporada con el mayor número de partidos y competiciones de la historia, y donde el madridismo confía en volver a ver levantar a su equipo la Champions League.

Desde su presentación, Mbappé ha recibido el cariño de sus nuevos compañeros. Lucas Vázquez, Rodrygo Goes, Vinicius o Bellingham, entre otros, le lanzaron un guiño en redes sociales el mismo día de la presentación y en los días posteriores. El propio Mbappé reconoció sus ganas de empezar a entrenar, ponerse al servicio de Carlo Ancelotti y disputar el primer partido oficial con la camiseta blanca, que será en la final de la Supercopa de Europa en Varsovia ante la Atalanta.