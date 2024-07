Antonio Pintus tiene un plan con Kylian Mbappé. El preparador físico del Real Madrid está en contacto permanente con el jugador francés, que ya abre una nueva etapa en su carrera futbolística. Disfrutando de unas merecidas vacaciones, Mbappé no está para nada desconectado de la preparación física. Y para ello, Pintus y Mbappé contactan con videollamada.

Pintus tiene un plan con Mbappé. Y ese pasa porque haya una preparación importante ante la exigente temporada que tiene el Real Madrid el próximo curso. Habrá siete títulos en juego y un calendario que apenas parará. Y las primeras decisiones, consensuadas entre jugador y club, fue que Mbappé no se opere la nariz y que no vaya a la gira de Estados Unidos.

Así, que Kylian se vaya de vacaciones y no esté presente en la gira norteamericana no significa que en el Real Madrid no tenga un plan en torno a su figura. Todo lo contrario. Antonio Pintus, el preparador físico clave en este Real Madrid, ya ha establecido un plan con Kylian Mbappé. Los dos han hablado por videollamada, han estado en contacto y han concretado todos los detalles de su pretemporada.

En las conversaciones que tienen, Antonio Pintus ha pedido al jugador que no se pase con el trabajo físico, que tendrá una pretemporada completa en la que ya él, como absoluta figura clave en este aspecto, le pondrá en la forma perfecta. Mbappé se incorporará a los entrenamientos el 6 o 7 de agosto y lo hará sin haberse operado la nariz.

Esa decisión de no pasar por el quirófano está consensuada con los servicios médicos del Real Madrid. Mbappé tuvo una fractura en la nariz en el primer partido de la Eurocopa con Francia, motivo por el que fue cambiado ese día y jugó con máscara durante todo el torneo, salvo el duelo ante España de semifinales. Esa máscara le molestaba mucho y, sobre todo, le desesperaba. Jugador y club esperaron hasta el día de su presentación para tomar una decisión y esa es la de que Mbappé no se opere de la nariz.

Con ello, Kylian Mbappé se incorporará a los entrenamientos del Real Madrid el 6 o 7 de agosto. En esas fechas el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, que recibió al francés en Valdebebas este martes en un primer contacto entre ambos, ya estará en Madrid tras la gira norteamericana. Lo hablado por el club y el jugador es que esa primera semana de entrenamientos será clave. Mbappé quiere tener un trabajo muy bueno para aguantar a tope toda la temporada. No le importa dosificar al principio y en todo momento se ha puesto a disposición de Pintus, Ancelotti y todo el Real Madrid. En el club están encantados con la actitud del jugador.

