Endrick llevará el dorsal 16 en el Real Madrid

Era la gran duda. ¿Qué dorsal iba a llevar Endrick en su primer año en el Real Madrid? Pues bien, poco antes de saltar al césped del Santiago Bernabéu para ser presentado como nuevo jugador blanco, el ex del Palmeiras se hizo ya la particular foto con Florentino Pérez en el salón de trofeos con las 15 Copas de Europa a sus espaldas. Y era en ese momento cuando se daba a conocer que el delantero iba a portar el número 16.

Un número particular, pero que no quedaban muchas más opciones. El 12 y el 24 eran las otras dos vacantes libres para Endrick, que finalmente ha acabado eligiendo el dorsal 16 para su primer año en el Real Madrid. De esta manera, también se disipan todas las dudas sobre si iba a jugar o no en el Castilla como ya hizo Vinicius o Rodrygo en su primer año. Pero al elegir el dorsal 16, es decir, dorsal del primer equipo, no jugará con el filial blanco. Y será jugador del primer equipo a todos los efectos.

Endrick apareció a primera hora de la mañana en el Hospital Sanitas La Moraleja para pasar las pertinentes pruebas médicas. Después, acudió hasta la Ciudad Deportiva de Valdebebas, su nueva casa, para firmar su contrato con el Real Madrid por el que quedará vinculado a la entidad madridista hasta 2029. Ahí, se fotografió con Florentino Pérez rubricando la firma, conociendo la sala de trofeos y después puso rumbo al Santiago Bernabéu para presentarse ante todo los madridistas.

El delantero, que acaba de cumplir 18 años, es internacional absoluto por Brasil y llevaba muchos meses cerrado por el Real Madrid, pero el club había tenido que esperar hasta la temporada 2024-25 para contar son sus servicios en el primer equipo. El Bernabéu fue el escenario de su bienvenida y el brasileño se dio un baño de masas rodeado de decenas de miles de socios, abonados y aficionados.