Endrick cumple el sueño de su vida

Endrick cumplirá este sábado su sueño desde niño en su presentación oficial como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu (12:00 horas). El brasileño dejó definitivamente su anterior equipo, el Palmeiras, para aterrizar el mejor de Europa y escribir el capítulo más importante de su carrera deportivo. El día 1 de esa aventura es este 27 de julio de 2024, pero en cuestión de semanas ya podrá debutar como futbolista del club blanco.

El brasileño es una de las dos incorporaciones que ha hecho el Real Madrid este verano y podrá pisar el césped su nuevo estadio para vivir una gran ceremonia de presentación. Las entradas para uno de los eventos más esperados están disponibles desde hace días y, algunas se podían adquirir incluso gratis, como ocurrió con Kylian Mbappé.

El delantero, que acaba de cumplir 18 años, es internacional absoluto por Brasil y lleva muchos meses cerrado por el Real Madrid, pero el club ha tenido que esperar hasta la temporada 2024-25 para contar son sus servicios en el primer equipo. El Bernabéu será el escenario de su bienvenida y el brasileño se podrá dar un baño de masas rodeado de decenas de miles de socios, abonados y aficionados.

A partir del pasado domingo Endrick ya es mayor de edad y al cumplir 18 años ya puede entrenar y jugar con el Real Madrid. El futbolista brasileño ya tiene la ansiada mayoría de edad y este sábado será presentado como una estrella en el Bernabéu. Cumplido con nota su Erasmus en Brasil con el Palmeiras, el cumpleañero ya está listo para dar el salto al club más importante del mundo, donde afrontará el mayor reto de su vida.

Endrick llega para ganarse el puesto

Endrick lleva en Madrid ya varios días y ha publicado en redes sociales varias imágenes preparándose física y mentalmente para comenzar la pretemporada con el conjunto blanco. El chaval será presentado en el Bernabéu desde las 12:00 horas en un día que jamás será olvidado por él y por su familia. El ya ex del Palmeiras acortará sus vacaciones para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti y demostrarle que, pese a tener 18 años, está más que preparado para tener minutos de calidad desde el comienzo del curso.

Igualar o acercarse a la presentación de Mbappé se antoja complicado, pero se espera una buena entrada para conocer y ver el primer día de un Endrick que se trata de una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Con menos de 18 años ya fue convocado con la selección absoluta de Brasil para la Copa América, pero con el fatal desenlace de la eliminación en los cuartos de final ante Uruguay.

Esto, hablando en términos del Real Madrid, es bueno, ya que ha podido tener un descanso merecido antes del comienzo de una temporada que se espera que los jugadores disputen unos 80 partidos repartidos entre selecciones y clubes y las siete competiciones que disputará el conjunto blanco. Por ello, Endrick va a ser muy importante en el esquema de Ancelotti. Pese a la llegada de Mbappé, el brasileño tendrá sus minutos y sus oportunidades en un año plagado de partidos.

Nada más caer eliminado en la Copa América, Endrick ya pensaba en el Real Madrid. Un reto que llega tras haber tenido una infancia dura y llena de dificultades. Unas dificultades que le han permitido ser quién es a día de hoy: «Aunque fue difícil en ese momento, mis padres se aseguraron de que fuera feliz. Estaban luchando para darme lo mejor. Hoy simplemente les agradezco el esfuerzo que han realizado», contó. El brasileño desveló que «gracias a Dios» cumplió su «promesa» y pudo «ayudar» a su «familia». «¡Ahora comemos lo que queremos!».

Ya es mayor de edad

«Todo me gusta de Madrid. Estuve otras veces en esta ciudad. Ahora tengo mi casa aquí. La gente en Madrid es muy agradable. He estado mucho con mis compañeros del Madrid en la selección. Me hablaron perfecto de este sitio», reconoció el futbolista del Real Madrid unos días antes de su esperada presentación.

Y es que Endrick cumplió la mayoría de edad el pasado domingo, seis días antes de ser presentado de manera oficial con el Real Madrid. «Lo he celebrado aquí en mi casa con mi familia. Estoy muy contento. Vamos a hacer una gran historia», reconoció el brasileño tras cumplir los 18 años, requisito principal para poder fichar por el conjunto blanco.