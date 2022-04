Florentino Pérez: «A Benzema no le pueden quitar el Balón de Oro este año»

Florentino Pérez felicitó al madridismo después de la consecución de la 35ª Liga del club y elogió a los jugadores y al cuerpo técnico por tan importante logro. El presidente del Real Madrid emplaza también a la afición al próximo objetivo, que no es otro que el intento de clasificarse a la final de la Champions League en el encuentro del próximo miércoles ante el Manchester City. El presidente de la entidad blanca abogó, además, por Karim Benzema como digno merecedor del próximo Balón de Oro.

Alcaraz y Nadal

«Estaban los dos encantados porque además de ser dos grandes del tenis son madridistas. Alcaraz era la primera vez que venía a un estadio y estaba encantado».

Sensaciones

«Siento lo que todos los madridistas, una gran satisfacción, es una Liga muy merecida, la planificación que hicimos tenía como objetivo ganar la Liga y Champions, tenemos la primera y ahora a ver si podemos conseguir la segunda».

«Benzema ha sido bueno ahora y desde que vino, pero ahora nadie va a dudar de que le tienen que dar el Balón de Oro, ya no se lo pueden quitar».

«Posiblemente, no digo que lo esperase, pero en cuanto le llamamos dijo que venía corriendo. Él me dijo que ha entrenado a muchos equipos y siempre dice que la diferencia es que los jugadores del Madrid son madridistas y eso es un plus, lo dice él, no yo».

Ancelotti

«Él tiene muchas tablas en esto de gestionar plantillas y lo ha hecho muy bien. Siempre hay quien critica pero en el conjunto la identificación con el Real Madrid es muy grande y eso es muy importante».

«Ellos se van a retirar pronto porque estarán cansados pero eso nos ayuda a que la comunión entre aficionados y jugadores nos ayude a que el miércoles podamos ganar y pasar a la final»

Cibeles

«Yo no, no he ido nunca a la Cibeles, es un lugar para los jugadores»

Una final

«No había caído, pero puede ser verdad. Hoy hablamos de la primera, el miércoles de la segunda y cuando planifiquemos la plantilla del año que viene hablaremos de Mbappé».

«A mí no me gusta hablar constantemente, no digo que esté mal, yo sólo hablo cuando ganamos un título. El miércoles no puedo hablar porque no podemos ganar ningún título».